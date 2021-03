Alfonso Reyes vuelve a la carga contra Fernando Simón

Casi un año después de superar el coronavirus, Alfonso Reyes se sigue mostrando tan crítico como meses atrás con la gestión de la pandemia que ha realizado el Gobierno. El presidente de la Asociación de Baloncestistas Profesionales siempre ha cuestionado el papel del anterior ministro de Sanidad, Salvador Illa, y del todavía director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón. La última comparecencia pública de Simón fue en el programa de Jordi Évole en La Sexta.

A cuenta de sus declaraciones recientes y pasadas sobre las mascarillas, Simón asegura: “Yo decía para qué servían las mascarillas, pero ante la incapacidad de poder abastecernos todos los países del mundo de esas mascarillas, teníamos que usar y aplicar otras medidas. Cuando fuera posible usar mascarillas, se usarían. Lo cierto es que la mascarilla no es clave para controlar la transmisión. Es clave para controlar la transmisión si no puedes mantener otras medidas”. Fernando Simón va más allá: “Proponer una medida para que todo el mundo llevara mascarilla no tenía sentido porque tampoco es cierto que sea necesario que todo el mundo la lleve. Lo realmente importante es que la lleve quien está enfermo y algunas personas que se exponen en situaciones de altísimo riesgo”.

La reflexión ha encontrado respuesta del que fuera jugador internacional: “Sostenella y no enmendalla. Negacionistas de uno y otro lado”. El tuit de Alfonso Reyes lo completa otro que escribió el pasado fin de semana en el aniversario del comienzo del confinamiento: “Frente a triunfalismos, realidades. No hemos salido más fuertes de esta pesadilla, ni siquiera la hemos superado. Han fallecido más de 100.000 personas y el desastre económico nos va a acompañar mucho tiempo. Por desgracia, ojalá no fuera así. Se engaña quien quiere”.