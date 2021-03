La eCopa RFEF, el torneo de FIFA más grande de España organizado por OSL-DeAPlaneta y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), ya tiene campeón. H1dalgo superó en la final a Adriman y se convierte en uno de los firmes candidatos a ser parte de la selección española que representará a nuestro país en el campeonato internacional FIFAe Nations Cup 2021.

Una fase inicial con más de 5.000 jugadores inscritos, más de 5.600 partidos y más de 35.000 goles celebrados deparó los nombres de los ochos campeones zonales, cuatro jugadores amateurs (Ismaalvrz, Gz Roger, Franmakoy6 y CarlosVM1995) y cuatro verificados (AndoniiPM, Zidane, H1dalgo y Adriman), que se dieron cita el pasado fin de semana en la Fase Final de la eCopa RFEF.

La primera jornada se celebraron los cuartos de final. Era la primera vez que jugadores amateurs y verificados se cruzaban en el torneo. Hubo partidos de infarto en los que la sorpresa estuvo a punto de llegar, sobre todo en el duelo entre Franmakoy6 y el que, a la postre, sería campeón de la eCopa RFEF, H1dalgo (4-3 en el global de la eliminatoria), que se decidió en el último minuto de la prórroga. O el enfrentamiento entre Zidane y CarlosVM1995, en el que el primero anotó el gol decisivo (5-4 en el global) en el tiempo de descuento. Al final, la experiencia de los jugadores verificados acabó decidiendo la balanza en su favor. La eCopa RFEF se confirmó como la plataforma idónea para los jugadores amateurs pudieran medirse con los mejores jugadores FIFA de España.

El domingo era el día grande la eCopa: cara a cara los dos mejores jugadores en Xbox (Adriman y Zidane) y los dos mejores en PS4 (H1dalgo y AndoniiPM). El primer duelo fue un espectáculo. El canario Zidane se impuso por un rotundo 4-1 en la ida, pero el navarro Adriman remontó la eliminatoria en los últimos segundos (7-5 en el global). La final de Xbox, y semifinal de la eCopa RFEF, entre H1dalgo y AndoniiPM, era uno de los más esperados al ser dos de los jugadores mejor valorados en la escena competitiva de FIFA. La ida fue un festival de goles, en el que el andaluz estuvo desatado y superó a AndoniiPM por un contundente 7-3. H1dalgo fue una apisonadora. En la vuelta, el andaluz pareció levantar un poco el pie del acelerador, pero AndoniiPM no supo aprovecharlo. Su victoria (2-1) fue insuficiente.

Así, frente a frente para lograr el título de la eCopa RFEF y los 18.000 € que acompañan al trofeo, se medían Adriman e H1dalgo. El primer partido se disputó en Xbox, la consola en la que disputó el torneo Adriman, y en la que H1dalgo mostró poca confianza en sí mismo. Pero, y a pesar de que el navarro se adelantó en el marcador, parecieron ser sensaciones previas al pitido inicial. Era el día del andaluz, que remontó el partido y se acabó poniendo por delante en consola ajena con un 3-2 que dejaba todo por decidir en el segundo y definitivo encuentro. En PS4 el andaluz no decepcionó, colocándose 2-0 en los primeros minutos. A partir de ahí, tira y afloja entre ambos jugadores firmando un espectáculo de juego y buen fútbol, hasta que H1dalgo sentenció con dos rápidos goles en la segunda parte que colocó el 6-3 en el marcador de vuelta y el 9-5 en el global.

“Es un sueño, una locura. Estoy muy contento. Quiero convertirme en uno de los mejores jugadores de España, y por aquí se empieza”, expresó el campeón H1dalgo al acabar el torneo. También tuvo palabras de agradecimiento para su familia: “Siempre me ha apoyado y ha mostrado confianza en mi a lo largo de todos los torneos, además de todo a mi equipo [QLASH Spain] porque este año me han dado todo lo que he necesitado para llegar hasta aquí”.

La eCopa RFEF ha deparado un elevado nivel en esta segunda edición, con eliminatorias muy reñidas en todas las fases de la competición, emoción, muchos goles y sorpresas. Prueba del alto juego y el buen fútbol protagonizado por los jugadores es que grandes nombres de la escena competitiva FIFA de España se quedaron fuera de la lucha final por el título, como el campeón y el subcampeón de la pasada edición, JRA y Cone, además de Gravesen, Pepeelbotellu, Adrián Cifuentes, Daniel Aguilar o KingRicar. “La eCopa RFEF es una competición única, impregnada del espíritu ‘From Zero To Hero’ en la que cualquier jugador, amateurs incluidos, tiene la oportunidad de llegar a formar parte de la selección española”, aseguró Francisco Asensi, Head of E-Sports & Digital Business y responsable de OSL-DeAPlaneta, organizadores junto con la RFEF de la competición.

Los ocho jugadores que han disputado la Fase Final de la eCopa RFEF se volverán a ver las caras los días 17 y 18 de abril, cuando se disputará el clasificatorio final que acabará de configurar la selección española que representará a España en el torneo internacional FIFAe Nations Cup 2021.