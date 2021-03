Expulsan a D’Alessandro de la emisión de “El Chiringuito” por llamar “gordi” a Hazard

“Si hoy hubiera estado Hazard, alias el ‘gordi’”. Este comentario de Jorge D’Alessandro desató la tormenta en el plató de “El Chiringuito”, donde comentaban en directo, pero sin imágenes, el partido del Real Madrid contra el Atalanta.

Fueron muchos los compañeros de tertulia que se echaron encima del ex entrenador después de llamar “gordi” al jugador belga. “Jorge, respeto”, le dijo Josep Pedrerol. “¿Respeto a quién?”, preguntaba D’Alessandro.

“A un profesional del fútbol”, le decía Buyo para pedirle que rebajara el tono. “Tú no me pidas nada, no me pidas ni el carné de identidad”, respondía D’Alessandro. “Me parece que te has equivocado, el calificativo a Hazard te sobra”, le comentaba el ex madridista Javier Balboa. “¿Cómo es gordi o flaqui?”, insistía el histórico portero de la Unión Deportiva Salamanca. “No me sobra nada. ¿Quién eres tú?”, le decía a Balboa.

Josep Pedrerol cortó la discusión expulsando a D’Alessandro. “Jorge, vete un ratillo fuera. Hazme caso. Jorge, sal de la sala, descansa un ratillo. Jorge, vete a descansar un ratillo”, le dijo. “Ya, ya”, fue la única respuesta de D’Alessandro con un tono mucho más apagado.