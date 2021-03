“Te estás llevando la pasta a manos llenas”. El mensaje de Siro López a Pedrerol

Siro López ha estrenado canal de Twitch hace unos días y varios de sus espectadores le han preguntado por Josep Pedrerol, con el que trabajó en “Punto Pelota”, el nombre que recibía “El Chiringuito” cuando se emitía en Intereconomía. Siro ha habado de su relación con Pedrerol y de las exclusivas de su programa. También de dinero. “Mira que no quería calentarme”, advierte.

“Es igual que el tema de la solidaridad e insinuar eso de que todo el mundo hizo un esfuerzo”, dice Siro en referencia a la época más dura de “Punto Pelota” cuando había dificultades de cobro. “El primero que no hizo un esfuerzo fuiste tú, que te estás llevando la pasta a manos llenas, te la llevaste en Intereconomía y te la estás llevando ahora. ¿O te crees que la gente es gilipollas y no ve que el 80 por ciento de la redacción o el 90 por ciento son chavales jovencitos, poco menos que becarios, que les pagas cuatro duros. ¿A quién quieres engañar?”, asegura.

“Es igual que cuando habla de Maldini. Habla de Maldini como si fuera una mierda. No es periodista, no sé qué expresión utilizó para denigrarlo. ¿Por qué? Porque un día se le ocurrió dar una opinión de tu programa. ¿Por eso ya no es periodista? ¿El periodista lo eres tú, que dices que das noticias? Si sólo das noticias de un lado. Y habrá que contarlo también, porque claro, de tanto repetir exclusivas, exclusivas, el problema es que da igual que lo des el primero, que el segundo que el cuarto, sigues diciendo que es exclusiva. Constantemente te estás colgando medallas y como estás jugando con el tema de la exclusiva y los demás nos callamos, aunque hayamos dado la noticia, la gente debe de pensar “joder este tío, las da todas”. Pero qué cojones vas a dar todas, si has dado cuatro noticias en tu vida. Cuatro noticias”, explica Siro López.

Habla también de los celos profesionales del presentador de “El Chiringuito”. “Y cuando hacíamos el programa Iñaki Cano y yo, “Punto Pelota”, te lo cargaste porque a Iñaki Cano y a mí se nos ocurrió dar dos noticias en exclusiva al mediodía. Y como tú no las tenías y veías que te podíamos hacer sombra, te follaste el programa, chaval. ¿O te crees que soy gilipollas y no lo sé? Que le echaste la culpa a Julio Ariza, el dueño de Intereconomía. Pero si ya lo sabía, porque de esas cosas uno también se entera. Desde el primer momento lo tuve claro y así se lo dije a Iñaki Cano”, afirma.

Cristóbal Soria, uno de los colaboradores de “El Chiringuito”, también se ha llevado lo suyo. ““Mi opinión de Cristóbal Soria cambió porque me parece que no va de cara”, dice.