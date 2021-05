¿Y la mano del Sevilla? ¿y la del Atlético? ¿y la del Betis?: los penaltis no pitados que indignan al madridismo

“Era penalti claro, era mano. Podemos empezar a hablar de eso, de cómo lo interpreta cada uno, pero si es mano es mano; da igual si es voluntaria o no. Es un poco de mala suerte para ellos, pero el árbitro ha hecho lo correcto”, aseguró Rakitic en Movistar+ tras el Real Madrid-Sevilla. “Hoy nos ha beneficiado y hace nada no nos ayudó mucho. Para mi es bastante fácil, si es mano es mano. Si cambia la dirección de la pelota, y si además va en dirección a la portería, para mí no hay duda ninguna”, comentó.

Que la pelota da en el brazo de Militao es algo que no es necesario explicar, que sea penalti y más vistos otras jugadas similares esta temporada ya sí que tiene que ser explicado. “Estoy muy enfadado, me tenéis que explicar la regla de los penaltis, de las manos. Le pedí la explicación al árbitro y me ha dicho que había mano y que la otra no había sido”, aseguró Zidane, más enfadado que nunca, que salió al campo al finalizar el partido para hablar con Martínez Munuera, el colegiado. “No me ha convencido lo que me dijo el árbitro”, reconoció después, cuando el enfado no se le pasaba. “Nunca hablo de eso pero hoy estoy un poco enfadado porque me lo tiene que explicar. Si hay una mano de Militao también hay una mano del Sevilla”

El entrenador del Real Madrid se refiere a esta mano. Ocurrió en la primera mitad del partido. Casemiro la vio muy cerca y gritó: “Mano”, con su vozarrón. También Bernzema la protesta. El árbitro escuchó lo que le decían desde el VAR, no fue a verla y en un gesto contundente cruzó los brazos para dar a entender que no había sucedido nada. Si todas las manos son manos y por tanto, penalti, ésta puede serlo.

Mano del Sevilla contra el Real Madrid

Pero no todas las manos son penalti, algunas sí, otras no está claro y no se define el criterio durante esta extraña Liga por el Covid, el cansancio... y las manos.

Zidane estaba más enfadado que nunca, él que hace de no hablar de los árbitros una cuestión personal, pero que después del encuentro contra el Sevilla, no se calló. La sensación en el club blanco es que no hay un rigor con las manos y se sienten perjudicados en momentos que pueden ser decisivos esta temporada. La de Militao contra el Sevilla es, para los blancos, el ejemplo perfecto: el partido pasa de ponerse para el Real Madrid, de darle el liderato, a volverse en contra y complicarle todo mucho. En la cabeza de la clasificación, todo sigue como antes, pero ya sólo faltan tres jornadas

Pero ponen el ejemplo de una mano contra el Betis, en este campeonato, hace muy pocos partidos. Miranda, el jugador del Betis, le da con la mano en el área. Ésta es mano, pero no es penalti.

Mano del Betis

Y siguen recordando decisiones que podían haber cambiado partidos que podían haber cambiado LaLiga.

Una mano en el derbi contra el Atlético, cuando el Madrid iba perdiendo. Ese choque acabó en empate. Y las jugadas son parecidas, con la mano del defensor rival separada del cuerpo y el balón golpeándole. Pero la de Militao es penalti y ésta, no.

Mano del Atlético

En el club contabilizan las jugadas de esta temporada y le salen por lo menos hasta siete manos en el área que no se señalaron a favor del Real Madrid. Ésta y un par más contra el Athletic y otra contra el Valencia, al que por cierto sí que le pitaron penaltis a favor por manos del Real Madrid.