Otras ligas que se decidieron en el último suspiro: ¿Cuántas veces perdió el líder?

La Liga vuelve a decidirse esta temporada en la última jornada por 37ª ocasión en la historia del campeonato. Como norma general, el equipo que llega líder a la jornada final acaba siendo campeón, aunque toda regla tiene su excepción. El próximo sábado Atlético sería campeón si: Gana al Valladolid. Empata ante Valladolid y el Real Madrid empata o pierde ante el Villarreal. Pierde ante Valladolid pero el Real Madrid empata o pierde ante el Villarreal. En el caso de producirse un empate final ante el Real Madrid (que gane el Madrid y empate el Atleti), LaLiga sería blanca por goalaverage.

Lo normal es que los rojiblancos canten el alirón pero en seis ocasiones el equipo que llegó líder a la última jornada acabó perdiendo el campeonato. Y, curiosamente, fue el Real Madrid el que sufriría hasta en tres ligas la gran decepción, incluidas las dos Tenerife que quedaron marcadas a fuego en el madridismo.

Emoción desde los inicios

Sin embargo, este no ha sido ni será el único campeonato no apto para cardíacos, estas son otras ligas que se ganaron o perdieron en el último suspiro:

El recorrido por los finales más ajustadas comienza desde el mismísimo año de creación del formato de Liga que conocemos hoy en día. Como si se tratara de una premonición de la rivalidad que estaba por venir, la competición en el año 28/29 se decantó del lado blaugrana cuando en el último partido el Real Madrid era líder con un punto de ventaja pero sucumbía contra el Athletic. El Barça hacía su trabajo ante el Real Unión de Irún, y alzaba el título.

En la 59/60 el Barcelona volvía a arrebatarle el título al Madrid en el último momento. Esta vez hizo el más difícil todavía ganando por ‘gol average’. Los dos sumaron 46 puntos, pero el balance entre ambos era favorable a los catalanes al haber ganado al Madrid en sus cruces.

En el campeonato 70/71, el Valencia, el Atlético y el Barcelona llegaron con opciones hasta el final. A los valencianistas les entrenaba por aquel entonces Alfredo Di Stéfano y visitaban como líderes Sarriá en la última jornada. Atlético y Barcelona estaban obligados a ganar y aun así dependían de que perdiera el Valencia. Los jugadores del Espanyol salieron muy motivados y vencieron a los ches. Pero Atlético y Barcelona no hicieron los deberes y empataron. Así que el Valencia fue campeón a pesar de dejarse los últimos puntos.

En la primera mitad de la década de los ochenta las Ligas estuvieron de lo más apretadas. Los protagonistas fueron Real Madrid, Real Sociedad y Athletic Club. El buen estado de forma de los tres equipos en esos años impidió el dominio absoluto de un solo equipo.

La Real de la temporada 79/80 encadenó 32 partidos invicta, pero incluso así se dejó el campeonato en Sevilla, adonde llegó primera con un punto de ventaja sobre el Madrid. Dos goles del argentino Bertoni tumbaron a los donostiarras y el club blanco no falló.

La Real de los 80

Los realistas no tropezarían dos veces y en la siguiente temporada -80/81- fueron los justos ganadores. Real Madrid y Real Sociedad llegaban a la última jornada con opciones de llevarse el título. La única combinación posible para que los blancos fueran campeones pasaba por ganar en Valladolid y que los vascos perdieran ante el Sporting en El Molinón. Los madridistas cumplieron con su parte, venciendo 1 a 3 en Zorrilla; al término de su encuentro, la Real perdía 2 a 1, lo que incluso les llevó a celebrar el título, con Juanito caminando de rodillas por el césped... pero en el tiempo de descuento, un gol de Jesús Mari Zamora daba su primer título de Liga al conjunto ‘txuri-urdin’, dejando al Madrid con la miel en los labios. La Liga recayó otra vez en manos donostiarras en la 81/82, esta vez venciendo al Athletic por 2-1 en el antiguo estadio de Atocha, que impidió que un Barcelona con opciones pudiera ver cumplido el sueño.

Las temporadas 82/83 y 83/84 fueron a parar al bolsillo del Athletic. La primera Liga de los bilbaínos en 27 años de sequía se decidió el último día. El Madrid lideraba la tabla, pero se enfrentó a un necesitado Valencia que tenía que sumar una victoria para evitar el descenso, y cayó derrotado en Mestalla. El Athletic, por su parte, goleó en Las Palmas (1-5).

Al año siguiente, Athletic, Real Madrid y Barcelona dejaron la Liga abierta hasta el último encuentro. Los dos primeros estaban igualados a puntos pero el equipo vasco ocupaba la primera posición por el ‘gol average’. El Barcelona era tercero a un punto. Madridistas y azulgranas ganaron sus partidos, pero el triunfo del Athletic en el derbi ante la Real (2-1) le daba su octavo título de Liga.

Los años 90 y las carambolas para el Barça

Los años noventa fueron también de lo más emocionante, con hasta cuatro equipos poniendo el trofeo en sus vitrinas: Real Madrid, Barcelona, Deportivo y Atlético. Valencia y Athletic lo intentaron, pero se quedaron a las puertas. Nada que ver con el duopolio actual.

El ‘Dream Team’ de Cruyff ganó cuatro Ligas, y todas excepto la primera se decidieron por carambolas del destino. En el recuerdo están las dos sorpresas seguidas en Tenerife en las temporadas 91/92 y 92/93 que supondrían un mazazo que la afición blanca aún no ha logrado digerir. Grabado a fuego en la historia del fútbol patrio quedará también aquel penalti fallado por Djukic contra el Valencia en la 93/94 que impidió ser vencedor al Deportivo a favor también del Barça. Después llegó el doblete del Atlético que también pudo ser malogrado por el Valencia hasta el final.

El nuevo milenio

En la Liga 2002/2003, una tremenda Real Sociedad con Nihat al frente le disputó la Liga al Real Madrid de los galácticos y poquito le faltó para conseguirlo. A falta de dos jornadas para el final, y tras un temporadón, la Real tenía un punto de ventaja. Pero cayó 3-2 en Balaídos ante un Celta que se jugaba la plaza de Champions. El Madrid adelantó a los txuri-urdin y ya no pudieron apearle del primer puesto.

La Liga del “Tamudazo”: La Temporada 2006/2007, ha pasado a ser conocida como ‘la Liga de las remontadas’ del Real Madrid de Capello. Blancos y culés llegaban igualados a puntos a la última jornada. Los dos jugaban contra equipos que ya no tenían nada por lo que pelear, Mallorca y Nástic respectivamente. El Madrid, líder por diferencia de goles, flirteó con el desastre, pues empezó perdiendo. No obstante, acabó remontando (3-1), haciendo inútil la goleada del Barcelona (1-5). Fue también la Liga de lo que pasó a la historia como el “Tamudazo”. No hay aficionado del Español que no recuerde o haya oído hablar de lo que sucedía el 8 de junio de 2007 en el Camp Nou. Aquella noche se disputaba la penúltima jornada de Liga y el acierto de Raúl Tamudo en los últimos instantes enmudecía a la afición azulgrana. Su tanto terminaría privando al Barcelona de la conquista de un campeonato que finalmente era ganado por el Real Madrid. Un gol que pasaba a la historia de la Liga con apellido propio: el «Tamudazo».

Algo parecido pasaría tres años más tarde, en la temporada 2009/2010. El Barcelona llegaba al último choque con un punto de ventaja sobre el Madrid. El conjunto azulgrana debía ganar al Valladolid, puesto que un tropiezo en forma de empate o derrota y la victoria del Madrid en Málaga daban el título a los blancos. El Barça ganó 4-0 al Valladolid y el Madrid no pasó del empate en La Rosaleda.

2013- 2014: El Atlético de Madrid llegaba a la última jornada como líder de la Liga. Con tres puntos de ventaja sobre el Barcelona, el destino quiso que el último partido del campeonato enfrentara a ambos clubes en el Camp Nou. El Barça era consciente de que sólo sería campeón si ganaba el encuentro; el Atlético, por su parte, sólo necesitaba puntuar. Alexis Sánchez puso por delante a los azulgrana, resultado con el que se llegó al descanso del partido. Pero nada más comenzar la segunda mitad, un cabezazo de Godín iba a dar al Atlético el triunfo liguero ante un Barça que nada pudo hacer por revertir el marcador.