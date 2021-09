El duro mensaje de Hovik Keuchkerian a los que opinaron sobre Simone Biles sin saber

El actor Hovik Keuchkerian, cuyo trabajo ha alcanzado gran resonancia mundial gracias a su participación en las tres últimas temporadas de la serie La casa de papel, donde interpretaba a Bogotá, fue el invitado del programa Buenismo bien, de la Cadena SER. Hovik dejó un encendido mensaje sobre la gimnasta Simone Biles, la presión que deben soportar los deportistas y los que opinan sin saber en las redes sociales y en los medios de comunicación.

“Si lo que has hecho es estar con tu puto barrigón, con tu piti y tu vino opinando en una puta red social o en un periódico, para hablar de Simone Biles tú te limpias la puta boca”, dijo Hovik Keuchkerian en un momento de su intervención.

Este es el mensaje íntegro que dejó el actor, que cuenta con una larga trayectoria profesional y ha recibido numerosos premios por su trabajo:

“Simone Biles decide no salir y no sale. Y a tomar por culo. Porque la mujer se va a mover en dos barras y si pierde un 0,0 de concentración sale disparada de la puta barra y se parte la crisma. Cuando tú hayas estado el 90% de tu puta vida entrenando ocho horas al día para que luego, en un ejercicio que no llega a un minuto, te juegues todo ese entrenamiento y tengas a todo el mundo mirándote y sepas lo que es eso, opinas. Cuando yo tenga una panadería y sepa lo que es levantarme a las 4 de la mañana todos los días y estar haciendo pan como un cabrón desde las 5 hasta las 9, opinaré de una panadería. Pero si lo que has hecho es estar con tu puto barrigón, con tu piti y tu vino opinando en una puta red social o en un periódico, para hablar de Simone Biles tú te limpias la puta boca. Porque es una niña que ha hipotecado su vida por un sueño y es la mejor gimnasta del mundo. Y decide, porque hay una cosa que se llama miedo, miedo a morir, no salir. Y entonces te callas. Y la chica no sale. Y no sale. Y ya está”.