Las cosas de Guti: sus dos polémicas respuestas a si entrenaría al Barcelona

FC Barcelona

Laporta busca candidatos para sustituir a Koeman y parece que el Atlético-Barcelona es su último partido como entrenador barcelonista. Suenan muchos nombres: Roberto Martínez, Pirlo, Xavi Hernández... y, de repente, Guti.

“¿Entrenar al Barça”, le preguntaron a Guti y él contestó “¿por qué no?”. “Al final uno quiere entrenar, poder demostrar y enseñar a la gente que aparte de haber sido jugador, uno tiene madera para poder entrenar y hacer las cosas bien”, dijo tras la presentación de los Embajadores de LaLiga este viernes en Madrid.

También le preguntaron Xavi como futuro técnico culé, y Guti respondió: “Si entrena como jugaba va a ser un grandísimo técnico. Pero en el Barça igual se encuentra con jugadores con los no puede desarrollar su estilo”. Sin embargo, esa respuesta quedó opacada tras las primera acerca de entrenar al Barcelona. Guti, que siempre ha sido tan madridista.

Fue tanta la sorpresa que tuvo que rectificar: “Ya lo sabéis. Cada vez que me hacen esa pregunta ya no sabía como contestar. Así que he dicho que por lo menos que piensen en otra cosa. Obviamente, no. Como madridista, y siempre lo digo, disfruto viendo al Barcelona perder. No me iría nunca. Aparte que creo que tienen un lío bastante grande y como para meterse ahí”.

Para Guti hay más culpables que Koeman: “No tiene toda la culpa, porque al final los que juegan son los jugadores. Pero él es el capitán del barco y al final, cuando el barco no va por el camino donde la presidencia quiere, es más fácil y el primero en irse siempre es el entrenador”.

Aunque ya no está claro si iría si le llamasen desde el Camp Nou, sí que quiere entrenar: “Busco entrenar y busco un buen proyecto y que la gente que esté presidiendo ese proyecto tenga la misma ilusión que yo en hacer las cosas bien y en buscar buenas cosas para bueno que el equipo vaya bien”. El Real Madrid está bien cubierto con Ancelotti: “El Madrid siempre va a competir porque tiene ese ADN que le hace que cuando va a Europa se crezca. Pero sí que es verdad que ahora si buscamos favoritos para ganar la Copa de Europa, no solo el Madrid, sino cualquier equipo español, seguramente no están entre los dos o tres primeros para para ganar la Champions. Pero es que esa es la realidad y hay que afrontarlo así, sabiendo al final el ADN del Real Madrid te hace conseguir cosas que en otro club sería imposible”.