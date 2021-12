La brutal imitación de las atletas Ana Peleteiro y Lucía Rodríguez de Belén Esteban y Jorge Javier Vázquez

Las imitaciones suelen ser desternillantes, y más aún las que corren a cargo de famosos. Es lo que ha sucedido con este video colgado en Tik Tok de Ana Peleteiro y la atleta Lucía Rodríguez, que está causando furor en la redes entre sus seguidores. Las atletas rescataron un momento delirante del programa Sálvame entre Belén Esteban y Jorge Javier Vázquez por una mítica canción de Mónica Naranjo: ‘Las Campanas del Amor’ y el resultado es sencillamente épico.

Poco después de este vídeo, en este caso en el TikTok de Lucía Rodríguez, ambas vuelven a mostrar sus dotes para las redes sociales con una divertida versión de ‘Who Sexy I’m Sexy’, de Big Will & DJ Telly Tellz.

Ana Peleteiro, flamante medalla de bronce en triple salto en los Juegos Olímpicos de Tokio, no para de sorprender con los vídeos que comparte con sus 358.000 seguidores en TikTok y se ha convertido en toda una estrella de esta red social. Lo mismo canta que baila, que levanta un gran revuelo con Omar Montes o vuelve locos a sus seguidores con una divertidísima parodia con “Alexa”.

El pasado mes de noviembre, la atleta arrasó al publicar un vídeo en el que reproduce una charla viral con Alexa, el asistente virtual de Amazon:

“Alexa, recuérdame mañana que tengo que ir a comprar el alcohol”

“¿A qué hora quieres que te lo recuerde mañana?”

“A las cuatro, por favor”

“¿A las cuatro de la mañana o de la tarde?”

“¡De la tarde, XOXO!”

“Vale, te lo recordaré mañana a las cuatro de la tarde”

“Gracias guapísima”

Ana Peleteiro es una de las grandes sensaciones del deporte español y también por su carisma y su divertida forma de entender la vida, tal y como expresa en sus continuos vídeos en redes sociales. No es la primera vez que revoluciona TikTok, ya lo hizo con un vídeo junto a Omar Montes que dio la vuelta al mundo.

Lo sorprendente del vídeo no fue solo el vídeo que realizaron juntos sino el mensaje que acompañaba al vídeo que publicaron en Instagram y Twitter: “Confirmamos lo nuestro”, escribía la atleta y eso ha despertado la curiosidad de sus seguidores en la red. “Estoy en shock”, decia uno. “Hacen buena pareja”, era otro comentario.

Sin embargo, solo parecía ser una broma de la deportista que, hace un par de días, sí confirmaba en redes que está de nuevo enamorada. “Nunca pensé que os confesaría esto tan rápido... Pero como estoy viviendo el amor más sano, bonito, real y mutuo de siempre... No vemos la necesidad de ocultarlo”, ha escrito. La última vez q habló de amor fue con Omar Montes, aunque después reconoció que era una broma. No da le nombre. “La vida me ha hecho el mejor regalo que podría hacerme y estoy demasiado feliz”, escribió.

La atleta, que es consciente de su popularidad en redes no duda en responder a su “haters”. En una entrevista concedida en “20 Minutos” se mostraba así de tajante: “Habrá deportistas que digan: ‘esta tía cómo se puede mostrar bailando, si los deportistas no bailamos’. Yo le digo: ‘Tú no bailas, yo bailo’. ¿Por qué no lo voy a mostrar, si estoy aburrida en mi casa, me dedico a entrenar e ir al fisio? Si me apetece meterme un meneo y echarme unas risas, lo hago. Y si a ti te apetece estar en tu casa metido en tu cama sin moverte, ole tú, ¿sabes? Te admiro, yo no soy capaz de mantenerme quieta. Hay que quitarle hierro a los asuntos y así la gente es más feliz”.