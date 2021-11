Ana Peleteiro confiesa que tiene un nuevo amor, ¿será Omar Montes?

Deportes

Ana Peleteiro se ha convertido en una estrella mediática tras su medalla en los Juegos Olímpicos. Su naturalidad y su sinceridad han cautivado a un montón de seguidores que la ven como un modelo a seguir.

Además, ella ha logrado un vínculo con ellos gracias a las redes sociales. Sus bailes o sus bromas son muy seguidos.. Pero también sus confesiones más íntimas

Como la última: “Nunca pensé que os confesaría esto tan rápido... Pero como estoy viviendo el amor más sano, bonito, real y mutuo de siempre... No vemos la necesidad de ocultarlo”, ha escrito. La última vez q habló de amor fue con Omar Montes, aunque después reconoció que era una broma. No da le nombre. “La vida me ha hecho el mejor regalo que podría hacerme y estoy demasiado feliz”, escribe. Hasta hace poco su pareja era el también saltador Nelson Evora, pero ella fue la que anuncio que no seguían poco después del espíritu de Omar Montes. Además, añade que pronto presentará a su pareja. Peleteiro se ha abierto a sus seguidores en una serie de preguntas en las redes sociales. También ha confesado que lee gustan mucho los animales y que siempre ha tenido y que habla cuatro idiomas: castellano, gallego, portugués e inglés.