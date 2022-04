El fuera de juego: qué es, cómo se produce y cuáles han sido sus modificaciones a lo largo de la historia

La regla del fuera de juego se introdujo por primera vez en 1883 para evitar que los jugadores rondaran la portería contraria. La regla fue redactada por la Asociación de Fútbol Inglesa (FA, por sus siglas en inglés) y estipuló que un jugador estaría en posición antirreglamentaria “cuando un jugador haya pateado el balón, cualquiera del mismo lado que se encuentre más cerca de la línea de meta del oponente está fuera de juego, y no puede tocar el balón, ni de ningún modo impedir que lo haga otro jugador, hasta que él esté en juego; pero ningún jugador está fuera de juego cuando el balón es sacado desde detrás de la línea de meta”.

Por tanto, se considera que el momento específico en el que se produce el fuera de juego es cuando el último compañero de equipo, quien ha pasado el balón, ha tocado el esférico por última vez. Estar en una posición de fuera de juego no es una infracción en sí misma, se convierte en una infracción cuando se considera que el jugador se encuentra en posición antirreglamentaria en el momento en que un compañero toca o juega el balón por última vez y está involucrado en el juego activo.

El árbitro

El árbitro inglés Mark Clattenburg. FOTO: Agencias

Corresponde al árbitro decidir si el jugador está involucrado en el juego o no. Estar activamente involucrado en el área de juego no es lo mismo que estar en el área de juego activo y el árbitro debe tener en cuenta lo siguiente al tomar una decisión. Hay tres cosas que un jugador no puede hacer:

Interferir con el juego .

Interferir con un oponente .

Obtener una ventaja al estar en la posición de fuera de juego.

“Interferir en el juego” significa jugar o tocar el balón pasado o tocado por un compañero de equipo.

La regla del fuera de juego ahora está estipulada por la Junta de la Asociación Internacional de Fútbol de la FIFA en su libro de reglas. La edición más reciente se actualizó en 2018/19 y la regla del fuera de juego se analiza en el capítulo 11. Por lo tanto, la norma que establece el fuera de juego también se conoce como “la Regla número 11″. No obstante, desde que se introdujo en 1883, ha sufrido algunos cambios.

1883

La primera asociación internacional de fútbol, ​​Escocia contra Inglaterra, jugó en Hamilton Crescent en 1872. FOTO: La Razón (Custom Credit)

Cuando se originó el fútbol, el juego era un cruce entre lo que conocemos hoy y el rugby. En sus inicios, se jugaba con un conjunto diferente de reglas dependiendo de la escuela o en qué parte del país nos encontráramos.

En 1883, cuando la FA redactó la primera versión de las normas de este juego, declaró que no se permitían pases hacia delante a menos que el balón se golpeara desde detrás de la línea de gol. Un jugador de fútbol estaba fuera de juego a menos que tres jugadores del equipo contrario estuvieran delante de él o ella, incluido el portero.

1925

Partido amistoso entre la Selección Argentina (3 goles) y el Real Madrid (2), jugado en el estadio River Plate en 1927 FOTO: La Razón (Custom Credit)

En 1925, la regla cambió a “dos oponentes” en lugar de tres, lo que produjo un aumento en la cantidad de goles marcados. Antes de esta regla, la mayoría de los pases se hacían lejos de la portería del oponente, pero cuando se cambió la norma del fuera de juego en 1925, los pases se convirtieron en una parte integral del fútbol y, para muchos, nació la belleza del juego moderno. Gracias a estos cambios la cantidad de goles marcados aumentó, con la ayuda de la regla de 1912 que prohibía a los porteros tocar el balón fuera del área y de otra ley creada en 1920 que prohibía los fueras de juego en los saques de banda.

1990

Uno de los partidos más recordados por la afición española del Mundial de México de 1986. Cuando Butragueño marcó cuatro goles a Dinamarca. FOTO: Archivo

En 1990, se hizo otra modificación a la regla del fuera de juego. Ahora, un jugador estaba en juego si estaba al mismo nivel que el último oponente al que se enfrentó. Fue la falta de juego emocionante en la Copa del Mundo de Italia de 1990 lo que impulsó a cambiar las reglas.

Asimismo, en 1995 se produjo un cambio sutil en el texto normativo. A partir de ese momento, un jugador solo se consideraría activo si estaba “obteniendo una ventaja al estar en esa posición”. Estas dos modificaciones fueron un intento de hacer el juego más atractivo y generar más goles.

2005

Griezmann, en fuera de juego

Quince años después, llegó el momento de actualizar las reglas una vez más. Desde ese año, un jugador solo estaba en fuera de juego si “tocaba el balón o estaba en posición de hacer contacto físico con un oponente”. En 2005, la norma del fuera de juego se modificó ligeramente en su redacción y fue este ligero ajuste lo que aclaró lo que significaba que un jugador “interfiriera” con el juego.

A partir de ese momento, no se volvería a penalizar cuando un jugador recogiera un pase y un compañero de equipo se posicionara fuera de juego en otro lugar. Por ejemplo, si un defensor da un paso al frente porque sabe que forzaría a un delantero a colocarse en una posición de fuera de juego, eso ya no es suficiente como para que se produzca la sanción.

Esta nueva regla puede parecer un poco confusa para los defensores porque el otro jugador, que estaba en una posición de “fuera de juego”, ahora podría incluso continuar atacando e incluso recibir un pase para anotar, siempre que no fuera un pase jugado hacia adelante. Este último cambio en el libro de reglas significa que las defensas ya no pueden estar completamente seguras de que un jugador detrás de ellas está en fuera del juego, lo que a su vez significa que la trampa del fuera de juego como estrategia general se reduce.

El VAR

SAN SEBASTIÁN, 07/02/2021.- El colegiado Pizarro Gómez revisa el VAR durante el partido de la LaLiga Santander de fútbol disputado por la Real Sociedad y el Cádiz en el estadio Reale Arena de San Sebastián. EFE/Javier Etxezarreta FOTO: Javier Etxezarreta EFE

Aunque no es un cambio en las reglas en sí mismo, la última innovación que ha tenido un gran impacto en la regla del fuera de juego es la introducción del VAR. Este elemento se introdujo en la Premier League al comienzo de la temporada 2019/20. No obstante, ha habido mucha discusión, antes, durante y después del partido, por decisiones relacionadas con la regla del fuera de juego, a pesar de que el propósito del VAR era reducir las controversias producidas por este tipo de cuestiones.

Los fueras de juego marginales antes de los goles es uno de los escenarios por los que se incorporó el VAR, para ayudar en caso de que el árbitro no pudiera tomar la decisión. A diferencia de las decisiones sobre posibles faltas, la regla del fuera de juego no está abierta a interpretación y, con la introducción del VAR, la decisión ahora se puede tomar de una manera más objetiva, aunque todos podemos equivocarnos en algún momento.