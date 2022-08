Yulen Pereira no es el único: ¿Sabes cuántos deportistas han pasado por “Supervivientes”?

Yulen Pereira se ha convertido tras su paso por ‘Supervivientes’ en una estrella de la televisión. Pasa de ser un completamente desconocido a ocupar todas las portadas del mundo del cotilleo. Todos quieren saber más de él. Sin embargo más allá de su relación con Anabel Pantoja son mucho los que ven en riesgo su futuro como esgrimista. Yulen es hijo de Manuel Pereira, quien se proclamó campeón del mundo en 1989 en la categoría en la que Yulen ansía ganar.

Es probable que lo pueda conseguir, basta con mirar su trayectoria deportiva para concluir que es un buen atleta. Fue medalla de plata en la categoría de espada en el Campeonato Europeo de Esgrima de 2014. Además, Pereira ha ganado el oro en los Juegos Mediterráneos en el 2017 y otra de plata en el Grand Prix de Doha en el 2018. Ahora, tanto su padre como la Federación esperan que los focos y el dinero fácil del mundillo del corazón no lo desvíen de sus objetivos como atleta.

Pero Yulen no ha sido el único deportista aventurero otros muchos atletas ya se sumaron a este concurso antes que él. ¿Recuerdas quiénes fueron los más destacados?

1. Luna

Del mundo del fútbol han aparecido varios en Supervivientes, pero uno de los primeros lo hizo en la edición de 2006, y fue José Luis Luna. El que fuera exfutbolista, con paso por las categorías inferiores del Atlético de Madrid y por varios equipos en Segunda B. Su forma física no impidió que fuera expulsado en la cuarta semana del programa.

2. “Logan” Sampedro estuvo cerca de ganar

En la edición de 2018, uno de los concursantes cuyo pasado estuvo ligado al deporte fue nada más y nada menos que Daniel “Logan” Sampedro. Este participante tuvo un pasado como futbolista y uno de los clubes con los que llegó a jugar fue el Real Oviedo. Además de eso se ha desempeñado como modelo e incluso participado en concursos. Su preparación deportiva lo ayudó bastante, pues gracias a su físico y resistencia se quedó a las puertas de ganar Supervivientes.

3. Patxi Salinas

Nacido en Bilbao en 1963, Patxi Salinas es un defensa central, que estuvo 17 años en activo. Es hermano del también jugador de balompié Julio Salinas. Durante esa etapa consiguió un gran palmarés, como dos ligas con el Athletic Club de Bilbao, una Copa del Rey y una Supercopa de España. Además, también jugó en el Celta de Vigo, equipo en el que se retiró en el año 1998. Patxi Salinas ha desarrollado también una pequeña carrera en televisión, vinculado al mundo de los realities. Fue uno de los concursantes de Supervivientes en 2008, en la edición que ganó Míriam Sánchez.

4. Teresa Martín

Para la la edición de 2007 de Supervivientes, una de las participantes que dejó a todos prendados con su belleza fue Teresa Martín. Pese a ser mucho más conocida por haber sido Miss Málaga en el 2003, la andaluza también tuvo un pasado como atleta que si que le sirvió para sobrevivir durante algunas semanas en el programa. Acabó séptima.

5. Álvaro Muñoz Ecassi

Otro de los que también estuvo en Supervivientes, en este caso en la edición de 2009, fue Álvaro Muñoz Ecassi. El afamado jinete y campeón con España de polo, se lanzó a la aventura en este reality. Quedó en el séptimo puesto. Se cayó al apoyarse en un tronco que estaba podrido y tuvo que ser evacuado de urgencia a un hospital. Después de hacerle varias pruebas médicas, le diagnosticaron un esguince de grado 2 en el tobillo del pie derecho, por lo que tuvieron que escayolarle la pierna. Debido a este percance, el jinete abandonó el concurso.

6. Maite Zúñiga

La mítica atleta Maite Zúñiga se convirtió en la ganadora de la edición de ‘Supervivientes’ que se celebró en 2009. El día 11 de junio de aquel año se impuso a sus rivales, Ivonne Orsini y el ex gran hermano Matías Fernández, se llevó el premio de 200.000 y un tremendo cochazo.

7. Reyes Esteve

En 2011, Reyes Estévez, uno de los deportistas más laureados de la historia del atletismo español -con un título europeo y dos medallas de bronce mundialistas en su palmarés-, participaba en la edición de Supervivientes. El atleta barcelonés que entonces tenía 34 años estaba todavía en activo.

8. Estela Giménez

Estela Giménez fue medalla de oro en gimnasia rítmica en las Olimpiadas de Atlanta 96, campeona del mundo en Budapest en 1996, subcampeona del mundo en Viena en 1995, tercera en el Campeonato de Europa en 1995 y subcampeona del mundo en París en 1994. Participó en la edición de 2008 pero abandonó tras sufrir “ataques de pánico”.

9. Peio Ruiz Cabestany

Ciclista profesional entre 1984 y 1994, en aquel tiempo sumó veintitrés victorias en la máxima categoría, entre ellas varios triunfos de etapa en Vuelta a España y Tour de Francia. De personalidad multifacética, desde que abandonase la competición se desempeñó como comentarista en TVE, publicó un libro, trabajó en Eurosport, presentó un ‘reality show’ en un canal digital, participó en la Titan Desert y hasta apareció en programas de telerrealidad tales como Supervivientes y el Conquistador del Amazonas. Participó en la edición de 2004 cuando aún se emitía bajo el nombre de La isla de los famosos.

10. Leo Margets

El póquer, aunque no lo parezca es un deporte. Así que en la edición de Supervivientes de 2014, se puede considerar que Leo Margets fue otra de las deportistas que estuvo en el reality a lo largo de su historia. La jugadora de póquer profesional se convirtió en la sexta participante expulsada. Sufrió un gran cambio con su participación en el programa, debido a que bajo mucho de peso en los 40 días que estuvo en la isla.

11. Juanito Oiarzabal

De todos los concursantes deportistas que estuvieron en Supervivientes, si hubo alguno que realmente podía decirse favorito para ganar ese fue Juanito Oiarzabal, que estuvo en la edición de 2007. El alpinista, que fue el primer español en alcanzar los 14 ‘ochomiles’ y e sexto en el mundo, si sabía algo era sobrevivir; por eso no extraña que llegara a la final. El problema es que no se llevó el triunfo y acabó en un segundo lugar que no significó mucho para él.

12. Ruben Sánchez Montesinos

Rubén Sanchez Montesinos, culturista de élite y actual pareja de Enrique Del Pozo, ha sido uno de los concursantes de ‘Supervivientes 2022′. Rubén fue el primer atleta culturista homosexual y decidió dar el salto a la televisión en una aventura extrema. El deportista es todo un referente en el mundillo. Comenzó a levantar pesas a los 16 años, pero fue nueve años después, en 2007, cuando se decantó por competir en este deporte. Una disciplina en la que ha sido capaz de luchar contra la homofobia y romper todo tipo de barreras al declararse abiertamente homosexual. Fue el segundo expulsado de esta edición.