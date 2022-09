Después de tres Juegos Olímpicos como mujer pide ir a París 2024 como hombre

El deporte parece haber iniciado una senda revisionista respecto a las atletas transexuales y la creación de una nueva categoría así como las limitaciones a la edad de transición o sencillamente su expulsión del deporte femenino ya están encima de la mesa de los organismo internacionales que rigen las diferentes competiciones. La inclusión de mujeres trans en el deporte femenino genera una gran controversia por las supuestas ventajas que ofrece un “cuerpo biológicamente masculino” pero ¿Qué pasa cuando es al revés?. Este es el caso de Luca Kumahara.

Nunca me sentí una niña

“Para mí la palabra transición está un poco fuera de contexto. En el término tiene sentido, pero para mí, en mi caso, nunca me entendí como una niña, nunca me sentí como una niña. Entonces, desde los primeros recuerdos que tengo, siempre me sentí como un chico” fue lo que dijo Luca Kumahara, un jugador de tenis de mesa que hasta Río 2016 su nombre era Caroline Kumahara.

Tras esta decisión y después de Londres 2012, Río 2016 y Tokio 2020, Luca busca ahora participar en los Olímpicos de París 2024 pero como hombre, al menos así lo informó la Federación de Brasil: “Se respeta y está creando una red de apoyo para que el deportista siga manteniendo su actividad profesional en el tenis de mesa, al margen de elecciones muy personales. También destacamos la importancia del deportista para la selección brasileña, que ya jugó en tres Juegos Olímpicos y representó al país en varias competiciones internacionales”.

Segú Informó la Federación de Tenis de Mesa de Brasil, se hizo oficial la transición del atleta: “El CBTM y la comunidad de este deporte te reciben con los brazos abiertos en tu nueva identidad. Encantado de conocerte, Luca Kumahara”.

Luca, a través de sus publicaciones en las redes social, ya habla en masculino. Él se encargó de comunicar su decisión a todas las personas cercanas, a los deportistas y a su Confederación.

“Caramba, no tengo que vivir así para siempre. Porque era un tema al que realmente me había resignado a que iba a ser así. Yo me entendía de una manera, pero el mundo me veía de otra manera. Nunca podría ser yo mismo. Ese momento fue crucial para tomar esta decisión de decirle al mundo que se puede hacer esta adaptación. Podemos pasar por esta transición, pasar por este cambio y puedo seguir haciendo lo mío, seguir viviendo del deporte”, argumentó Luca.

¿Qué dirá el COI?

El Comité Olímpico Internacional (COI) tiene en su protocolo que cada Federación deportiva determina sus reglas para deportistas trans. En tenis de mesa, este es el primer caso en el mundo conocido hasta ahora por lo que aún se está analizando el tema para tomar una decisión.

Luca es uno de los nombres más fuertes en la historia del tenis de mesa femenino en Brasil. El atleta ya participó en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, Río 2016 y Tokio 2020.

El pionero

Luca sigue así los pasos de Chris Mosier, triatleta, orador y activista por las deportistas trans norteamericano que se ha convertido en una de las figuras trans más influyentes en la historia del deporte. En 2015 consiguió un puesto el equipo masculino de Duatlón Print Team USA para el Campeonato Mundial 2016, convirtiéndose en la primera persona en unirse a un equipo nacional estadounidense como atleta trans visibilizado.

En 2020 Mosier se convirtió también en el primer atleta masculino abiertamente transgénero en competir en una prueba olímpica junto a otros hombres; sin embargo, no pudo terminar la carrera debido a una lesión.

Para Mosier la cuestión del género es clara: “Nadie nace hombre, nosotros nacemos bebés. Todos y cada uno de nosotros nacemos como un bebé y lo resolvemos a partir de ahí. Hay muchos estereotipos y, sobre todo, hay muchos conceptos erróneos sobre lo que significa ser hombre o ser mujer “.