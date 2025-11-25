Aachen 2026, la hípica mundial vuelve a casa

El próximo año el planeta ecuestre girará alrededor de un escenario: Aachen. La ciudad alemana, la meca de la equitación, albergará dos grandes citas: en mayo con el TSCHIO Aachen, el Festival Mundial de Deportes Ecuestres más importante del planeta, y en agosto con los Campeonatos del Mundo.

El TSCHIO Aachen 2026, un concurso especial de primavera es concebido como antesala oficial del Campeonato del Mundo. Su nombre tiene una raíz profundamente local: en la región, el tradicional CHIO se pronuncia "TSCHIO", una forma afectuosa y cercana de referirse al concurso que, año tras año, llena de vida el recinto de Soers. Para 2026, la organización ha querido hacer un guiño a esa identidad regional y utilizar "TSCHIO" como nombre, para destacar el carácter extraordinario de este evento. Será un auténtico test de nivel internacional. Reunirá a algunas de las estrellas de las principales disciplinas hípicas en unas pistas preparadas ya para la máxima exigencia. Más allá de la competición, su función es estratégica: se comprobará el funcionamiento de las instalaciones renovadas, se evaluará la circulación del público, se ajustarán los tiempos de competición, se coordinará al equipo de voluntarios y se pondrán a prueba los nuevos espacios técnicos creados específicamente para 2026. En algunas disciplinas, los binomios competirán exactamente en la misma sede donde semanas después se disputarán las medallas del Campeonato del Mundo. La organización busca unir tradición y modernidad reforzando la idea de que este evento de primavera es una pieza clave del engranaje que desembocará en el gran verano ecuestre.

Esa cita llegará del 11 al 23 de agosto con los Campeonatos del Mundo FEI. Veinte años después de los Juegos Ecuestres Mundiales, la ciudad recupera un formato único que reúne en un recinto seis disciplinas: Salto de Obstáculos, Doma Clásica, Concurso Completo, Enganches, Volteo y Doma Paralímpica. No se trata sólo de una cuestión de calendario. Es un desafío organizativo y logístico que muy pocas sedes pueden asumir.

Para lograrlo, se han impulsado proyectos de renovación y construcción que redefinirán el recinto de Soers. El nuevo Allianz Park Aachen marca un estándar actualizado del deporte ecuestre internacional. La ciudad ha reforzado accesos, ampliado servicios, adaptado infraestructuras y diseñado un plan de movilidad capaz de acoger a decenas de miles de visitantes diarios. Todo está orientado a ofrecer una experiencia que combine excelencia deportiva y comodidad, tanto para el aficionado especializado como para el visitante que se acerque por primera vez al mundo del caballo.

Aachen prevé cifras récord de ocupación hotelera, restauración y actividad comercial. El Mundial actuará como motor económico directo, pero también como herramienta de proyección internacional para la ciudad, que consolidará su imagen como capital ecuestre y como destino cultural europeo.