El abrumador récord de Djokovic tras su victoria ante Monfils

Novak Djokovic ha apostado para preparar su asalto al Abierto de Estados por disputar el Masters 1.000 de Cincinnati. En segunda ronda sólo disputó un set ante Alejandro Davidovich Fokina, ya que el español tuvo que retirarse por problemas físicos con 6-4 para el serbio. En octavos le esperaba Gael Monfils y ante el francés Nole sumó un nuevo récord a su colección de plusmarcas. Djokovic, número dos del mundo, no dio opción a Monfils, número 211, que disputaba el torneo de Cincinnati con ránking protegido. Se impuso por 6-4 y 6-2 en 68 minutos con lo que el balance entre ambos es 19-0 para el balcánico.

El récord de Djokovic ante Monfils deja atrás la marca de Nadal ante el francés Richard Gasquet fijada en un rotundo 18-0. En un partido entre veteranos, ambos de 36 años, el serbio no encontró rival en la pista central del Lindner Family Tennis Center donde ya fue campeón en 2018 y 2020. La racha de Djokovic ante Monfils comenzó en el Abierto de Estados Unidos en 2005 cuando el serbio se impuso en cuatro sets.

El francés había logrado superar al serbio en algún duelo directo antes de que ambos se hicieran profesionales. En los torneos ATP la historia no volvió a repetirse. Djokovic se ha impuesto en dos finales (París Bercy 2009 y Eastbourne 2017) y también le había derrotad ya en Cincinnati, en los cuartos de final hace doce años. La superioridad de Nole es especialmente llamativa en cemento: 17 sets a cero.

El próximo rival de Djokovic será el estadounidense Taylor Fritz, número nueve del mundo, que aprovechó la retirada del serbio Dusan Lajovic. Nole ha vuelto a competir en Estados Unidos por primera vez en los últimos dos años. Antes de la edición de este año en Cincinnati, su último partido se remontaba a la fina del Abierto de Estados Unidos de 2021, cuando cayó ante el ruso Daniil Medvedev. En estos dos años, Djokovic no formó parte de las giras americanas de Indian Wells y Miami (marzo y abril), ni de las del mes de agosto, por su negativa a vacunarse contra el coronavirus. El gobierno de Estados Unidos levantó el pasado abril la obligación de vacuna para los no residentes y no ciudadanos para poder acceder al país.