Alcaraz, finalista en Cincinnati después de salvar una bola de partido ante Hurkacz

Alcaraz también peleará por el Masters 1.000 de Cincinnati. Superó en la semifinal a Hubert Hurkacz después de salvar una bola de partido en el segundo set. Sobrevivió, forzó el tie-break, donde se encontró con un 1-4 en contra, y fue capaz de solventar el partido por 2-6, 7-6 (7/4) y 6-3 en dos horas y 18 minutos. En la final le espera el ganador del Djokovic-Zverev.

Hurkacz empezó mandando, pero lo hizo más en el marcador que en las sensaciones. Se situó 0-3, pero lo hizo de una forma sorprendente para tratarse de quien se trataba. Cañonero de 1,96, gran sacador, pero con una movilidad limitada. O hasta hoy. Porque resulta que logró un break en el segundo juego ganando un par de puntos de una forma con la que nadie contaba. Resistió y ganó un intercambio desde el fondo de la pista y luego se llevó otro punto después de que Carlitos le hiciera desplazarse por toda el rectángulo. Y es que el polaco dominó el primer set porque salvó las cinco bolas de break que tuvo el número uno del mundo y porque se movió con una velocidad impropia de su tamaño. Al break en el segundo juego sumó otro en el octavo y Carlitos sin jugar mal se vio obligado a remontar ante un jugador más sólido de lo habitual.

Tan firme que empezó el segundo set con un juego en blanco y en su siguiente servicio fue capaz de resistir las acometidas de Carlitos. Alcaraz dispuso de tres bolas de break en el tercer juego y Hurkacz no cedió. Las charlas con Ferrero eran reveladoras del nivel que estaba mostrando el polaco. El murciano buscaba alguna clave para desentrañar el servicio de Hurkacz y Ferrero le terminó diciendo que fuera "al lado contrario al que pienses". Y es el rival no sólo se mantenía firme al servicio es que cada vez que subía a la red se desenvolvía con una fiabilidad que empezaba a ser inquietante. Alcaraz se lo tomaba con filosofía. El set avanzaba y nadie cedía. Hurkacz seguía a lo suyo con saques en torno a los 210 kilómetros por hora y eso le bastó para situarse 4-5 e incluso disponer de una bola de partido al resto, pero... una derecha fácil, a media pista, a media altura y la mandó fuera. Alcaraz seguía vivo y alcanzó el tie-break. Hurkacz pareció mantenerse firme, se situó 1-4, pero ahí se desplomó. Los errores que no había cometido hasta entonces aparecieron todos de golpe. Errores con la derecha, errores en la red... el quinto desempate entre ambos se resolvió de la misma manera que los cuatro anteriores. Lo ganó Carlitos y el partido ya estaba igualado con una bola de partido salvada de propina.

Se trataba de seguir teniendo paciencia porque Alcaraz resolvió sus servicios con autoridad y tenía que llegar alguna oportunidad de break más. Después de desperdiciar ocho y con dos horas de partido consumidas llegaron otras tres. El polaco salvó las dos primeras, pero ya no pudo sofocar el incendio en la undécima. Era el impulso que necesitaba Alcaraz para encarrilar la semifinal. La victoria no sólo le permite alcanzar su primera final en Cincinnati. También supone garantizarse el número uno del mundo para el Abierto de Estados Unidos y eso es tan o más importante a nivel anímico.

Gauff-Sabalenka, final femenina

La primera victoria de Coco Gauff ante Iga Swiatek, la número uno del mundo, permitió a la estadounidense alcanzar la final de Cincinnati. Gauff había caído en los siete precedentes ante la polaca y se impuso por 7-6 (7/2), 3-6 y 6-4 tras una batalla de dos horas y cincuenta minutos. Gauff buscará su tercer título del curso tras los logrados en Auckland y Washington. Swiatek, que ha levantado esta temporada el título en Doha, Stuttgart, Roland Garros y Varsovia, se rindió en semifinales por segundo torneo consecutivo tras caer la pasada semana en Montreal. Gauff se medirá a Karolina Muchova. La checa acabó con Sabalenka, número dos del mundo, por 6-7 (4/7), 6-3 y 6-2. La bielorrusa buscaba su tercera final en Cincinnati, pero no pudo frenar la remontada de Muchova que el lunes estará en el top 10 de la WTA.