Algo está pasando: más roturas de cruzado que nunca en La Liga

El famoso 'Virus FIFA' ha sido esta vez más cruel que nunca. Especialmente con algunas de las estrellas de La Liga. El primero en caer era Muriqi, principal referencia del Mallorca; Camavinga, Ter Stegen y Oyárzabal alargaban una lista en la que se sumó Vinicius, que estará en el dique seco hasta el próximo año. Y ya cuando parecía que no podía ir a peor, Gavi se retiraba entre lágrimas del España-Georgia.

Tanía mala pinta lo del centrocampista del FC Barcelona y así lo confirmó el club este lunes: rotura de ligamentos y lesión en el menisco. Gavi será operado en los próximos días y se perderá lo que resta de temporada, Eurocopa incluida, por lo que podría estar unos nueve o diez meses de baja. La peor de las noticias para el talento de 19 años que ya es uno de los jugadores más importantes en el club azulgrana y en la selección española.

La rotura de ligamentos de Gavi ha sido la última de una larga lista que se han ido sucediendo esta temporada. Con la del andaluz son ocho jugadores de La Liga que han sufrido esta lesión desde que a mediados de agosto empezara la competición oficial. Ocho lesiones en algo más de tres meses que hacen que la preocupación sobre la salud de los futbolistas vaya cada vez aumentando.

Courtois y Militao (Madrid), David Silva (Real Sociedad), Joel Roca (Girona), Mauro Arambarri (Getafe), Sedlar (Alavés), Yeremy Pino (Villarreal) y el mencionado Gavi (FC Barcelona) son los miembros de esta negra lista.

Si lo comparamos, los datos son evidentes. Los ocho cruzados rotos entre agosto y septiembre contrastan con los siete jugadores que sufrieron la misma lesión a lo largo de toda la temporada 2021-22. Algo está pasando. El propio Le Normand, jugador de la Real Sociedad y compañero de Gavi en la Selección, se pronunció al respecto después de ver la lesión del andaluz: "Nos estamos yendo a un ritmo que nadie puede aguantar".

Xavi y Ancelotti también mostraron su descontento en agosto. El técnico del FC Barcelona recalcó que solo los futbolistas pueden hacer algo para parar las exigencias del calendario: "Nos obligan a un calendario tan exigente, que no es bueno. Cansancio, fatiga, altas temperaturas ... no es bueno para el espectáculo ni para los futbolistas. Ellos tienen la fuerza".

Ancelotti y Xavi se abrazan antes del Clásico Gonzalo Pérez Mata La Razón

Por su parte, Ancelotti fue aun más contundente: "Intentan mejorar la calidad del espectáculo poniendo más cantidad, pero para mejor la calidad tienes que quitar cantidad. Los jugadores y los entrenadores no pintan nada. Ellos quieren meter más cantidad para ganar más dinero, ese es el problema. Los más afectados son los jugadores, que sufren más lesiones. No sé cuándo va a cambiar esto".

Otra de las voces autorizadas que reclamó mirar más para los jugadores fue Pep Guardiola: "Te hacen ir a Asia, Estados Unidos para partidos fortísimos o derbis... y la gente cae. Y seguirá cayendo. Porque show must go on y si Courtois no está pues ya vendrá otro, ¿no? Y si Militao no está, pues ya habrá otro. Y si no está Kevin, pues ya habrá otro ... es demasiado".