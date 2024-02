Amenaza aérea para el Real Madrid en Leipzig

«Sí, es una buena pista, pero también tenemos otras opciones», respondía Ancelotti a la pregunta de si, como otras veces, Brahim sería el sustituto del lesionado Bellingham. «Hay otras opciones que tengo que tener en cuenta. El Leipzig es muy bueno a balón parado y esta no es la mejor cualidad de Brahim, que no es un gigante», continuaba el técnico del Real Madrid en la previa de la ida de los octavos de la Champions en Alemania. De sus palabras se interpretaba que quizá estaba pensando en Joselu para reemplazar a Bellingham y que pudiera ayudar en la defensa de las jugadas a balón parado.

Tchouameni tiene el puesto asegurado en el centro de la defensa, mientras que su compañero está todavía dando vueltas en la cabeza del técnico por lo que dijo ayer. Vuelve Nacho a la convocatoria después de recuperarse de una sobrecarga, aunque el italiano deslizó, sin que se le preguntara, la opción de mantener a Carvajal en el centro. «Tengo que tener en cuenta que Carvajal ha jugado muy bien como central y no sé si quiero quitarlo de esa posición», confesaba. El problema para el Real Madrid es que de los candidatos a central sólo Tchoaumeni se acerca al 1,90 de estatura (1,88 exactamente). Las otras opciones son el 1,80 de Nacho y el 1,73 de Dani Carvajal. Y todo eso cuando van a tener enfrente a Benjamin Sesko, el delantero centro del Leipzig que mide 1,95 y no hay duda de que sus compañeros van a buscarlo por arriba aprovechando que no están ni Militao, ni Rüdiger ni Alaba.

El Real Madrid se las apañó bien ante el Atlético menos en la última jugada, donde cabeceó Llorente, y no sufrió ante el Girona a pesar de que Míchel recuperó ese día a Dovbyk, su torre ucraniana. Casi ni tuvo opción de remate el goleador de los catalanes y algo así va a intentar Ancelotti que suceda con Sesko, un esloveno de 20 años, que llegó a Leipzig procedente del Salzburgo, otro de los equipos de la factoría de Red Bull. Este curso ha anotado 10 goles en 27 partidos, y dos de esos tantos los hizo en la fase de grupos de la Liga de Campeones.

«Me preocupa mucho el partido, la preocupación es la mejor manera de preparar la estrategia. Nuestro rival ha marcado 26 goles en transición esta temporada, lo que significa que son extraordinarios a la contra. A Olmo le conocéis muy bien y los otros delanteros están muy bien», explicaba el técnico del Madrid sobre lo que está preparando en función de lo que tendrá delante.

Dani Olmo ya está recuperado de la lesión de clavícula que le hizo pasar por el quirófano y le mantuvo de baja desde principios de noviembre hasta mediados de enero. Aquella lesión se la hizo justo después de haber vuelto de una de rodilla, así que ahora es cuando está intentando tener continuidad. Marco Rose va a tener disponibles a dos de sus jugadores más desequilibrantes, Olmo y Xavi Simons: «Ellos marcan la diferencia. Jugar este partido, a Dani le hace feliz».