Así explica Ancelotti cuál es su problema con Hacienda. «El dinero está en la fiscalía»

La fiscalía ha solicitado cinco años de cárcel para Carlo Ancelotti por no declarar a Hacienda un millón de euros de sus derechos de imagen entre los ejercicios de 2014 y 2015. El entrenador del Real Madrid respondió de manera natural sobre este asunto a preguntas de Movistar +. «Esto es una vieja historia que empezó hace ocho años por una declaración de 2015. La fiscalía piensa que yo era residente y yo no era residente [en España]. La multa ya la he pagado, el dinero está en la fiscalía y los abogados están buscando una solución. Yo estoy convencido de que soy inocente, de que no era residente en 2015 y ellos piensa que era residente. A ver qué decide el juez», dice.

Sobre la actuación del Real Madrid dijo que fue «un partido malo, mal jugado, con poca intensidad». «El aspecto psicológico ha condicionado nuestro partido», añadía. «Jugamos contra un equipo sin presión y con mucha calidad», dijo del Leipzig. «Defendimos en bloque bajo. Estuvimos muy lentos con balón, con muchos pases laterales, no ha sido una buena noche», reconoce. El técnico italiano encuentra un motivo para la esperanza al recordar la eliminatoria contra el Chelsea en 2021, cuando el Real Madrid llegó con ventaja al Bernabéu y acabó resolviendo la eliminatoria en el prórroga. «Tenemos que ser autocríticos, pero no demasiado».