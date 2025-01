Así es el Tinder de presos que usa Robinho en la cárcel

Robinho está cumpliendo una condena de nueve años de cárcel por su implicación en un delito de violación grupal ocurrido en 2013, en Italia. Su condena fue dictada en 2022, y el exjugador sigue siendo el centro de atención por la gravedad de su situación judicial, además de los detalles y circunstancias que lo rodean.

El caso en el que Robinho fue condenado ha sido uno de los más polémicos en el ámbito del fútbol mundial, no solo por la naturaleza del delito, sino también por los detalles de su defensa y las reacciones del propio implicado. Según los informes judiciales, la violación ocurrió en la ciudad de Milán, donde el futbolista brasileño y varios de sus amigos habrían participado en el abuso de una joven albanesa. En el juicio, el exjugador negó que el acto fuera violento, insistiendo en que la relación fue consentida. A pesar de las pruebas y testimonios, la justicia italiana dictó una condena firme.

En una entrevista reciente con TV Record, Robinho reiteró su versión de los hechos, afirmando que tiene pruebas suficientes para demostrar su inocencia, las cuales fueron ignoradas por los tribunales italianos. El exfutbolista destacó que, en su opinión, las pruebas de su inocencia no fueron tomadas en cuenta durante el juicio. Además, sostuvo que no solo fue consensuada la relación que tuvo con la víctima esa noche, sino que no se hallaron rastros de su ADN en las pruebas policiales, lo que, según él, confirmaría su versión. "Tuvimos una relación superficial y rápida. Intercambiamos besos, después de eso me fui a casa. Había otras personas en el lugar. Cuando vi que ella quería seguir con otros chicos, me fui para casa", explicó Robinho, agregando que podría haber negado el hecho, pero optó por ser honesto al respecto.

Mientras tanto, la vida de Robinho en prisión ha sido objeto de diversas noticias, algunas de ellas de índole curiosa y sorprendente. Según revelaciones de la prensa brasileña, el exjugador no pudo pasar las fiestas de Fin de Año junto a su esposa Vivian, debido a que las autoridades penitenciarias le denegaron una solicitud de permiso especial. Esta negativa resalta el contraste entre la vida de lujo que Robinho vivió durante su carrera futbolística y la realidad que enfrenta hoy en día tras su condena.

El expresidente de Santos y uno de los clubes más grandes de Brasil, en el que Robinho pasó una parte importante de su carrera profesional, ha sido una figura de considerable influencia en el fútbol sudamericano. Sin embargo, su legado deportivo ahora está marcado por el escándalo judicial, lo que ha empañado su imagen ante la opinión pública.

Un detalle aún más sombrío sobre la vida de Robinho en prisión fue revelado por el periodista Ullisses Campbell en su libro sobre los crímenes de la familia Von Richthofen. Campbell desveló que los presos del módulo donde se encuentra Robinho habrían creado una especie de "Tinder carcelario", un sistema en el que las presas de otro módulo, ubicado a cinco kilómetros de distancia, enviaban fotos de cuerpo entero a los reclusos mediante cartas personales y visitas. Estas imágenes eran leídas en voz alta por el personal de seguridad, lo que facilitaba el contacto entre los prisioneros y las presas.

Según la revelación de Campbell, el sistema llegó a originar una relación sentimental entre dos reclusos notorios, Vinícius Nunes y Jaqueline Moraes, ambos condenados por homicidio. Su relación comenzó gracias a este "Tinder carcelario", pero terminó en ruptura cuando Nunes se desilusionó al descubrir que su amada no era como en las fotos que le había enviado, describiéndola como "más gorda y arrugada". Poco después, Nunes se comprometió con otra presa, lo que concluyó un capítulo peculiar dentro de los muros de la prisión.

A lo largo de su carrera futbolística, Robinho fue considerado uno de los jugadores más talentosos de Brasil, pero su vida personal y profesional ha estado marcada por controversias, especialmente en los últimos años. La condena por violación grupal y las revelaciones sobre su vida en prisión han empañado para siempre su legado deportivo. Mientras sigue buscando una manera de demostrar su inocencia, el exfutbolista se enfrenta a un futuro incierto, marcado por los fantasmas de sus decisiones pasadas.

Este caso no solo ha dejado una marca en la historia del fútbol, sino que también pone en evidencia las complejidades y contradicciones de una figura que alguna vez fue admirada, pero cuya caída nos recuerda la vulnerabilidad de las estrellas deportivas ante las sombras de sus propias decisiones.