Aston Martin muestra la herramienta que "supondrá un antes y un después" para Fernando Alonso

Aston Martin busca mejorar. De eso no hay duda. Pero los buenos resultados en comparación con la anterior temporada certifican que han acertado en varios cambios. Pedro de la Rosa, embajador de Aston Martin, habló alto y claro sobre el próximo objetivo. "Falta todavía la herramienta más importante, que es el túnel del viento. Es una herramienta imprescindible, que está ahí casi acabada, pero yo creo que va a suponer un antes y un después del futuro de Aston Martin. Estará listo a partir de finales de 2024", afirmó.

Más Noticias El esencial consejo de De la Rosa a Aston Martin para no tener problemas con Fernando Alonso

"El túnel del viento es lo más importante para un F1. Es lo que te da la carga aerodinámica, la eficiencia, la resistencia al aire... Es una pasarela gigante de 400 metros que conectará ambos edificios". Y añade lo siguiente: "Hasta que no lo tengamos listo no podemos trabajar en él", explica el ex piloto de McLaren.Por su parte, también en True Driver, el jefe de equipo de Aston Martin Mike Krack destaca la relevancia de contar con unas instalaciones nuevas para el desarrollo de la escudería: "Aquí cada día hay caras nuevas y conversaciones diferentes y esto es importante para progresar. Compartir ideas y conocer gente siempre ayuda", matizó.

De la Rosa nunca ocultó su gran relación con Alonso e incluso se atrevió a augurar su futuro. "Solo con la mirada, cuando él está en el coche o en el simulador o en una reunión, ya sabemos lo que piensa uno y otro. Es una gran ventaja de haber trabajado con él tantos años. Es un lujo poder volver a trabajar con él porque me he encontrado con un Fernando hiper motivado, con una fuerza interior espectacular y con unas ganas iguales que cuando empezaba en este deporte. Lo más extraordinario de Fernando no es que lleve desde 2001 en este deporte, es que sobre todo continúe con este nivel de autoexigencia y de dedicación. Y eso para mí es un lujo. Además, Fernando tiene una ventaja: que siempre predica mucho con el ejemplo. Siempre exige mucho de la gente que trabaja con él, pero el primero al que se exige es a él mismo. Es algo que creo que le diferencia y le da este aura de campeón y de atleta completo y especial. Veo a Alonso en Aston Martin por más de dos años", dijo.