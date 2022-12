La tajante respuesta de De la Rosa para silenciar a los críticos que atacan a Fernando Alonso

Pedro de la Rosa, expiloto de F1 y nuevo asesor en Aston Martin, es una de las personas claves para que el proyecto de Fernando Alonso en la escudería sea el esperado. Pocas personas conocen mejor al asturiano que Pedro: “Vi a Fernando debutar en diferentes equipos, y vi al verdadero Fernando de 20 años, súper motivado, muy profesional, trabajador, preciso, meticuloso y un gran motivador”. Esta defensa se produce en un momento importante para el piloto, puesto que está siendo criticado desde algunos sectores por su mal rendimiento en las últimas temporadas y sus constantes conflictos con Alpine.

“No se trata solo de ser rápido, que lo es, sino sobre todo de saber transmitir, saber motivar, saber trabajar en equipo. Creo que Fernando es un piloto muy completo en todas esas áreas. Los dos se llevarán bien. Los dos son pilotos muy experimentados. La experiencia y la velocidad de Stroll no deben subestimarse porque ya será su séptima temporada”, zanja.

Fernando Alonso se mostró motivado por el nuevo desafío hasta el punto de afirmar que cree que tiene opciones de ganar el Mundial: “No aceptaría que el Mundial no fuera posible. No continuaría de no creer que podemos tener una opción. No sé si será un 1% o un 10% de posibilidades, pero solo sigo porque creo que tenemos una oportunidad. El próximo año hay que cerrar la brecha que Aston Martin tiene, así que creo que no es un objetivo realista”.

Respecto a Alpine, la propia escudería hizo autocrítica al afirmar que fueron responsables de muchos fallos: “Asumimos muchos riesgos. Intentamos que el motor fuera lo más ligero posible. Continuamos con el desarrollo el mayor tiempo posible hasta justo antes de la temporada. Como resultado, no pudimos cambiar ciertos bucles durante la revisión”. Alpine apuesta por Esteban Ocon y Pierre Gasly para el 2023.