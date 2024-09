El contundente mensaje de Flavio Briatore por el fichaje de Adrian Newey con Aston Martin

Adrian Newey es el fichaje estrella de Aston Martin. El cerebro de coches campeones como Williams, McLaren y Red Bull es la joya de la corona de Lawrence Stroll para un equipo que ha organizado ya una rueda de prensa este martes a las 12:00 horas.

Newey está detrás del gran coche campeón de la F1 actual y estará formando una pareja de campeón junto al cerebro.

Ferrari y McLaren también tentaron al inglés, pero su oferta no fue suficiente. Aston Martin invirtió 30 millones y un contrato de cinco años. De manera paralela, gente importante como Flavio Briatore, el legendario jefe en Renault en los dos Mundiales de Alonso, habló sobre él. "¡Era demasiado barato para mí!", dijo al comenzar Briatore entre risas en palabras que recogen en 'Motorsport'. "La F1 no es un deporte de egos". "La F1 no es un deporte de egos, y un solo hombre no cambia a un equipo", aseguró.

"Claro, pueden comprar lo que quieran. Pero el resultado no estará relacionado con sus compras", sentencia Briatore.

Esta no es la primera vez que Briatore habla en poco tiempo. Y es que hace pocos días, el mandatario envió un mensaje a Hamilton. "Si Hamilton estuviera hoy en Ferrari, haría las mismas cosas que Leclerc, que es un piloto rápido. El monegasco está infravalorado. A Hamilton le costará estar delante de él", dijo Briatore.

A esta incorporación se suman las del exjefe de Mercedes, Andy Cowell, que comenzará como director ejecutivo del grupo en octubre, mientras que Enrico Cardile se unirá, desde Ferrari, para convertirse en el nuevo director técnico de Aston Martin a partir de 2025. Lawrence Stroll, director del equipo y padre de Lance Stroll, habló sobre este tema en la cadena norteamericana Bloomberg TV a comienzos de septiembre.

“Adrian y yo no solo hemos estado hablando durante meses, sino que hemos hablado durante años. Es la persona con más talento de la Fórmula 1. (...) Me encantaría que se uniera al equipo, ya que creo que todos los demás equipos de F1 en la parrilla sentirían exactamente lo mismo”, comentó. A su vez, el periodista le preguntó si los aficionados podían esperar que se sumara a Aston Martin y afirmó que “definitivamente” lo podían asumir.