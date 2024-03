Atlético de Madrid - Barcelona. El primer regreso de Joao Félix

Joao Félix solo ha marcado cinco goles en la Liga esta temporada. Uno de ellos, el más importante para él, fue el que dio la victoria al Barcelona contra el Atlético en Montjuïc. Desde entonces su presencia en la alineación de su equipo ha sido inconstante, ha entrado y ha salido de las alineaciones de Xavi, se ha lesionado y se ha recuperado, pero el partido del Metropolitano es especial.

El portugués costó 127 millones al Atlético, pero su rendimiento siempre estuvo por debajo de lo que se esperaba, aunque el rojiblanco es, con diferencia, el equipo en el que más partidos ha jugado. Pero solo marcó 34 goles en 131 partidos. Y acumuló más amarillas que asistencias. El Atlético se gastó en 2019 por un chaval de 19 años el equivalente a 20.000 millones de pesetas. El doble de lo que su compatriota Figo costó al Real Madrid 19 años antes.

Son escasas las demostraciones de cariño de sus excompañeros y, sobre todo, de su antiguo entrenador, hacia el portugués. «Soy muy respetuoso normalmente con los jugadores de otros equipos, no opino y esta no va a ser la excepción», dijo Simeone. «Estoy pensando en cómo se van a recuperar los nuestros del esfuerzo del otro día, del partidazo que hicieron. Jugaron un partido hermoso para el recuerdo. A partir de ese esfuerzo que se hizo como equipo ojalá lo podamos mantener», añadía el preparador del Atlético, más pendiente de otras cuestiones que de Joao Félix.

Griezmann habló antes del partido de ida de la salida de Joao Félix del Atlético. «Cuando llegas aquí sabes más o menos cómo es el entrenador, cómo es el equipo, y o te acoplas y trabajas para ello o no te salen las cosas. Joao había momentos en que lo hacía muy bien, pero hay que ser constante e igual llegó un momento donde se cansó, ya no se veía aquí y por eso hizo el esfuerzo y el club también de darle una salida», decía entonces el francés. «Hay cosas que podría haber hecho mejor, tanto yo como todos. Hay cosas que no han ido bien pero no es culpa solo de uno, sino de varios», se defendía Joao.

«Prefiero el estilo del Barcelona al del Atlético de Madrid, yo y todos los jugadores. También los del Atleti preferirían jugar más tiempo al ataque», decía entonces en un claro mensaje para Simeone.

La motivación que tuvo en Montjuïc sigue intacta para el Metropolitano. «Lo veo tranquilo, motivado, incluso extramotivado por el partido de mañana. Vuelve a la que fue su casa. Ya hizo un partidazo en la primera vuelta y ojalá pueda repetir. Necesitamos la mejor versión de Joao y de todo el equipo para ganar a un señor equipo como es el Atlético de Madrid», afirma Xavi, su entrenador ahora.

«Joao hizo un grandísimo partido en la primera vuelta. [En el Metropolitano] deben ser importantes él y todo el equipo. Es un escenario para mostrar la mejor cara de todos y para ganar los tres puntos, y Joao también», añadía.

En Montjuïc se subió a una valla y extendió los brazos para festejar su gol. Algo que no contribuyó a mejorar su relación con el que todavía es su club y que él justificó por el calor del momento. Lo que hace esperar que el recibimiento de su antigua afición no vaya a ser demasiado cariñoso.

«A mí, personalmente, me gustaban los ambientes hostiles, para poder demostrar un poco la valía. Joao tiene un carácter fuerte, es positivo, es valiente. Tiene muchas ganas de demostrar su talento, que tiene mucho, y mañana deberá demostrarlo en un estadio en el que se necesita mucha personalidad para ganar el partido. Joao tiene muchas características para hacer un gran partido, advierte Xavi.

Joao no ha vuelto a jugar en el Metropolitano desde que en enero del año pasado se marchó cedido al Chelsea. A Griezmann le pitaron la primera vez que volvió a jugar con la camiseta del Atlético. Joao nunca fue uno de los favoritos del estadio.

Memphis hizo el camino al revés

Cuando Joao Félix salió en enero de 2022 camino del Chelsea, llegó Memphis al Metropolitano. Dejó el Barcelona para fichar por el Atlético. En el partido contra el Inter marcó el gol que forzó la prórroga y lanzó un remate al poste en poco más de diez minutos sobre el campo. Y después marcó el primer penalti de la tanda. «Los futbolistas pasan por etapas que lo pueden hacer bien, que lo pueden hacer no tan bien, pero es un gran futbolista», dice Simeone. «Venimos diciendo hace un montón que lo necesitamos. Está teniendo continuidad. Ha tenido varias lesiones que lo han alejado de tenerla. Necesitamos lo que hizo el otro día cuando entró: fuerte, agresivo, intenso, con todo ese fútbol que tiene en su juego y esa mentalidad ganadora que transmite también», añade.