¡Aún quedan entradas para el partido de la NFL en el Bernabéu!: estos son los precios y así puedes conseguirlas

Durante este fin de semana, el mítico Santiago Bernabéu del Real Madrid dejará de lado el fútbol para albergar la NFL, la liga de fútbol americano más importante del mundo. Una cita histórica que supone un pelotazo económico para la capital de España y para el propio club.

El impacto para la ciudad capital de España está estimado - según Forbes - en más de 80 millones de euros debido a la venta de entradas, turismo y otros aspectos económicos relacionados con el evento.

En cuento al club, un dato que sirve de referencia para el madridismo para saber lo que ingresará la entidad es el Tottenham Hotspur.

El equipo británico ha acogido partidos de la NFL en su estadio y por el uso del recinto, la NFL pagó cerca de 2,3 millones de euros, así que es de suponer que por el Bernabéu pagarán incluso más dinero o, como poco, lo mismo que a los de Londres.

Además, el Tottenham se quedó con los ingresos (3 o 4 millones de euros) de catering, bebida, merchandising y demás partidas relacionadas con el encuentro, por lo que es de suponer que lo mismo sucederá con el enfrentamiento entre los Miami Dolphins y los Washington Commanders.

¿Cómo conseguir las entradas?

Pese a la alta demanda para presenciar en directo la llegada de la NFL en España, a tan solo tres días de la disputa del encuentro todavía quedan entradas a la venta.

La primera tanda se agotó en cuestión de horas tras salir a la venta el 8 de julio pero la organización puso a disposición nuevas localidades, con precios que van desde los 120 hasta los 395 euros, categoría uno, sin contar los gastos de gestión. Sin embrago, ya solo quedan entradas disponibles en el rango de las localidades estándar que van de los 165 euros a los 345, 88.

Lo que si está agotado totalmente es la opción para quienes busquen llevar la experiencia al siguiente con un paquete VIP. Por 1195 euros más gastos de gestión, estos exclusivos abonos incluyen asiento premium, acceso a un buffet de alta cocina antes del partido, servicio de bebidas hasta una hora después del pitido final y aperitivos durante el encuentro.

Las entradas se pueden conseguir a través del panel de ventas Tickets for NFL Madrid Game.