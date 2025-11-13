Revolución total en el Santiago Bernabéu: cambio de nombre, de logo y un tour para la historia

Durante este fin de semana, el mítico Santiago Bernabéu del Real Madrid dejará de lado el fútbol para albergar la NFL, la liga de fútbol americano más importante del mundo. Bajo ese escenario, el cuadro "merengue" ha tomado una serie de medidas que no han tardado en llamar la atención de los aficionados y que afecta incluso a su histórico nombre.

Con motivo de esta cita el coliseo blanco borra el "Santiago" para pasar a llamarse solo Bernabéu. Esta iniciativa que busca una "modernización" visual y gráfica de uno de los estadios más imponentes del planeta incluye asimismo un cambio de logo.

Nuevo nombre y cambios en el césped

El cambio tiene también como objetivo darle una imagen más amigable e internacional para todos los aficionados del fútbol, sin perder la esencia y tradición en homenaje al legendario presidente homónimo.

De hecho, la cuenta oficial de Instagram del estadio ya realizó la modificación correspondiente, donde además se puede apreciar el nuevo diseño gráfico con un logo mucho más minimalista y acorde con el diseño futurista del estadio.

Pero no será lo único. Con motivo de esta cita histórica, el campo ya ha comenzado a cambiar de aspecto. Las porterías de fútbol americano ya han tomado forma en el terreno de juego y se avanza con la pintura de las líneas características del fútbol americano, trazando los 100 metros de la zona de juego y las marcas laterales que definen este deporte.

Además las banderas de España, Estados Unidos y la NFL ya ondean desde hace días en lo más alto del estadio.

Un tour histórico

Además, el Bernabéu acoge una nueva experiencia con la histórica llegada de la NFL. Con motivo del encuentro entre los Miami Dolphins y los Washington Commanders del próximo 16 de noviembre, el estadio alberga hasta el 1 de diciembre una exposición única en el Tour Bernabéu que fusiona la leyenda de los dos deportes.

Los visitantes pueden admirar el trofeo Vince Lombardi que reciben los campeones de la Super Bowl y un área inmersiva que permite a los aficionados rememorar la historia de la competición. Además, cuenta con una espectacular colección de 60 anillos de la Super Bowl, así como 32 cascos oficiales de todos los equipos de la competición.

Exposición en el Bernabéu @Real Madrid

La experiencia también rinde homenaje a los protagonistas del partido. Tanto los Miami Dolphins como los Washington Commanders cuentan con un espacio donde se exponen camisetas y balones firmados y se reviven momentos icónicos que celebran la historia de ambos equipos.

Avances tecnológicos

La iniciativa se acompaña además de avances tecnológicos en insonorización, permitiendo la realización de grandes conciertos y eventos sin molestias para los vecinos, consolidando al estadio como un centro de entretenimiento multifuncional.

La renovación, que ha sido supervisada por expertos en arquitectura y tecnología, permitirá que el estadio preserve su legado deportivo mientras se adapta a las demandas modernas y se posiciona como un referente en infraestructura deportiva y de entretenimiento a nivel mundial.