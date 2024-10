El aviso de Javier Tebas sobre la eliminación del Frente Atlético

Javier Tebas, presidente de LaLiga, abrió el congreso organizado por la patronal para dar las claves para luchar contra los delitos de odio en el fútbol. A Tebas le preguntaron por el Frente Atlético. “Tenemos acciones legales, de lobby, comunicativas y preventivas. Esas son nuestras acciones. Llevamos años actuando en defensa de aquellos jugadores o personas que están en nuestro entorno deportivo y han tenido situaciones de racismo. Vinicius es un jugador que debido a su decisión de liderar la lucha contra el racismo suele sufrir la ira del enemigo. Estamos teniendo una vigilancia especial, aunque no olvidamos a los demás. Hay denuncias en los juzgados por insultos a Vinicius que ni él sabe", dijo.

"Han aumentado las denuncias por delitos de odio, pero también es verdad que ahora hay más denuncias de las que había antes. Hay un aspecto positivo. Desde el caso Vinicius de Valencia se está produciendo un cambio muy importante. Ya esa conducta pasiva o de silencia que tenía la mayoría de los aficionados, ahora ha pasado de colaboración y se señala en los estadios. Cada vez que se produce un insulto racista rápidamente es denunciado. Incluso, últimamente, el espectador que ha realizado ese insulto no ha terminado el partido y ha sido expulsado”, afirmó Tebas.

“No voy a hablar si es suficiente o no. Estamos trabajando para que se disuelva judicialmente el Frente Atlético. No queremos que exista como organización. Es nuestro objetivo. Lleva un historial que merece que sea disuelto. En el entorno hay mucha gente que con su silencio o reírlas es igual de grave”, alegó.

Tebas, en su exposición, aprovechó para recuperar una de sus batallas para tener más capacidad de acción ante estas situaciones: “No nos importaría tener más competencias sancionadoras en este aspecto. No podemos sancionar a un club que no tome las medidas adecuadas, a los aficionados o gradas. No solo deberíamos tenerlas porque nos señalan cuando ocurren, sino porque también hemos acabado con los gritos coreados y seríamos capaces de acabar o reducir estas actitudes. Hemos demostrado que somos capaces”, aseguró.

"Nosotros también queremos poder sancionar a un grupo de aficionados. No sé si sancionaría al mismo nivel de Competición o no (respecto al derbi). Me gustaría tener unas competencias más concretas que exige la tecnología de hoy. Lo más preocupante no es solo el que tira, también el que ríe la gracia”, afirmó Tebas.