La polémica frase de un futbolista del Leganés: "¿Giuliano Simeone? Yo no sé quién es...”

Yvan Neyou, autor del gol del Leganés, maquilló el 3-1 definitivo contra el Atlético de Madrid. El jugador pepinero fue tendencia después del partido porque le preguntaron por Giuliano Simeone, el hijo de Simeone fue otro de los nombres propios del partido después de salvar un gol sobre la línea y poner un céntrico medido a Griezmann para poner el 2-1.

"¿Giuliano Simeone? Yo no sé... ¿Quién? ", contestó sorprendido al ser preguntado por Giuliano Simeone.

"Ni sabía que era el hijo del Cholo Simeone ni sabía cómo se llamaba. Te lo juro... no le conozco", reconoció el internacional con Camerún al final del partido. Yvan Neyou explicó que "no conozco a muchos jugadores del Atlético de Madrid. Yo no miro mucho el fútbol", alegó el goleador del Leganés en el Metropolitano.

Por su parte, Giuliano mostró su gran ilusión. "Estoy muy contento por la acción de la asistencia a Antoine Griezmann", dijo el hijo de Simeone tras el partido.

La afición colchonera se ilusionó con Giuliano tras esa acción y piden más minutos para el canterano. La realidad es que el atacante ha demostrado que tiene potencial para triunfar en el Atleti.