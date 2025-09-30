El aviso de Josep Pedrerol en "El Chiringuito": "Está la cosa complicada"

Josep Pedrerol dedicó parte de su intervención en El Chiringuito a valorar la derrota del Real Madrid frente al Atlético de Madrid. El periodista arrancó con un mensaje personal: “Antes de nada, cuidaos. Está la gripe aflorando, el covid también. Yo estuve cinco días cuidándome y aproveché para varias cosas”.

A partir de ahí, compartió sus reflexiones sobre lo ocurrido en el derbi. En primer lugar, destacó una frase de Dani Carvajal que, según él, refleja el espíritu madridista: “un palo que nos puede venir bien”. Pedrerol señaló que esas palabras demuestran lo que significa de verdad jugar contra el Atlético. Recordó además que, para los veteranos madridistas, el gran rival histórico es el conjunto rojiblanco incluso por encima del Barcelona, aunque los jugadores actuales no parecen tener tan interiorizado ese sentimiento.

El presentador también se detuvo en el papel de Jude Bellingham. Se preguntó por qué jugó el inglés, cuando Xabi Alonso había demostrado anteriormente personalidad para sentar a Vinícius. La incógnita, según Pedrerol, es si el entrenador seguirá en esa línea de firmeza o si terminarán imponiéndose las “vacas sagradas” del vestuario.

Otro de los puntos que puso sobre la mesa fue la confianza de la plantilla en su nuevo técnico. “¿Los jugadores creen en Xabi o preferían a Ancelotti? ¿Qué perfil les gusta más?”, lanzó como reflexión abierta.

En conclusión, Pedrerol insistió en que no se trataba de un partido más, sino de un encuentro especial. Para él, la derrota ante el Atlético debe servir como un aviso al Real Madrid en plena etapa de transición, donde se pone a prueba tanto la personalidad del entrenador como la implicación de sus jugadores.