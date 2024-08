Badosa vuelve a ganar un torneo dos años y medio después

Paula Badosa logró en Washington su primer torneo desde que en enero de 2022 se proclamara campeona en Sídney. La exnúmero dos del mundo, que participó en el torneo gracias a una invitación, derrotó en la final a la checa Marie Bouzkova por 6-1, 4-6 y 6-4 en dos horas y 24 minutos.

Los problemas en la espalda en los últimos dos años martirizaron a Badosa que con 26 años puede presumir del cuarto título de su carrera (Belgrado 2021, Indian Wells 2021, Sídney 2022 y Washington) y de un pleno de victorias en finales disputadas. "Vaya partido...", dijo con un suspiro una Badosa radiante en la ceremonia de entrega de trofeos. "A mi equipo, muchas gracias. Hay una pequeña parte de él aquí y el resto está en España. Son como parte de mi familia, han estado conmigo en los momentos altos y en los momentos bajos y últimamente hubo más bajos que altos. Me siento muy agradecida por eso. Os quiero mucho. Sois parte de esto", añadió.

Badosa, que renunció a los Juegos para seguir en su particular proceso de rehabilitación, ascenderá al puesto 40 de la WTA lo que la convierte en la española con el ranking más alto.

La final de Washington estuvo marcada por las inclemencias climatológicas. Badosa, que había ganado sus dos únicos precedentes contra Bouzkova, cedió el primer juego con break incluido, pero luego encadenó seis seguidos para apuntarse el primer parcial. Con 1-1 en el segundo, el partido tuvo que ser suspendido algo menos de una hora por una tormenta eléctrica. La checa remontó, pero en el inicio del tercer set la final volvió a interrumpirse por la lluvia. Badosa salió de la pista llorando por los nervios. "Tras llorar durante no sé cuánto tiempo, me relajé, me calmé y cambié. Funcionó muy bien, aproveché mis oportunidades y estoy muy orgullosa de cómo lidié con eso", comentó. Apenas fue media hora de parón, la española se rearmó y en la reanudación fue más consistente.

"Creo que quizá es el momento más especial de mi carrera, particularmente por todo lo que pasé. Tuve que seguir creyendo en mí misma. Por supuesto, Indian Wells siempre estará ahí pero esta es una situación diferente. Aquí luche mucho contra mí misma y contra mis pensamientos. Creo que esta es una de las victorias más grandes de mi carrera", añadió. "Lo que he aprendido es que soy más fuerte de lo que pensaba. Si creo y voy a por ello, llegan buenas cosas como un título. A veces he dudado de mí misma. Creo que no debería hacer eso. Necesito seguir creyendo y ojalá no sea el último. Sí, podemos decir que estoy de vuelta", aseguró Badosa.