Bagnaia lidera la exhibición de Ducati en Mugello

Definitivamente a Pecco Bagnaia le gustan los sábados. Las nuevas carreras al Sprint le están dando un enorme rendimiento al líder del Mundial, que lo es un poquito más después de ganar la prueba corta del Gran Premio de Italia. Ya se ha llevado al bolsillo tres de las seis citas de los sábados que se han disputado, con un saldo de 56 puntos sobre 72 posibles. En Mugello no dio opción a nadie, ni siquiera cuando apareció la lluvia y la amenaza del "flag to flag", tener que entrar en boxes y cambiar de moto si la pista se mojaba demasiado, era algo real. Finalmente no hizo falta, así que Pecco sólo tuvo que imponer su ritmo de récord que ya le había dado unas horas antes la "pole position". Cuando se pone en cabeza es inalcanzable y lo que hizo fue liderar la exhibición de Ducati, que monopolizó las cinco primeras posiciones en un trazado que le va perfectamente. Bezzecchi le guardó la espalda al jefe de filas, dando por bueno un segundo lugar que le permitía facturar unos buenos puntos y no arriesgar pensando en lo de este domingo. El podio lo completó Jorge Martín, que se consolida también como tercero del campeonato y que pudo aguantar al final los intentos de Zarco.

La primera no Ducati fue la KTM de Jack Miller, junto por delante de Marc Márquez, que salía segundo en parrilla, pero que se lleva un golpe de realidad cada vez que entra en pista. Fue séptimo a pesar de que le pone toda la ambición posible, lo que sucede es que las Ducati están ahora mismo muy lejos de Honda, sobre todo en Mugello. Tendrá que seguir buscando algo en su moto que le de un pasito adelante. Este sábado decidió que no era un buen momento para caerse, y sacó el máximo partido posible sin exceder los límites.

Las Ducati se lo comen en las rectas y cuando pierde posiciones es muy complicado para él recuperarlas. Por primera vez salía junto a su hermano en la primera línea de parrilla, lo malo es que Álex no pudo completar ni media vuelta. Un toque con Binder le mandó fuera y el australiano fue castigado con una "long lap" por una acción que permite muchas interpretaciones.