Felipe Reyes, adiós a un gigante de leyenda

Deportes

Los rivales ya pueden estar tranquilos. Felipe Reyes (16-3-1980, Córdoba) no volverá a estar en activo en una cancha de baloncesto. El pívot recibió una despedida en el club de su «vida», como él mismo define al Real Madrid, a la altura de una carrera grandiosa. Rodeado de su familia, de algunos de sus compañeros y de parte de sus amigos, el capitán del Real Madrid puso fin a 23 años en la élite coincidentes con la Edad de Oro del baloncesto español, de su club y de la selección. La decisión estaba tomada hace ya meses y la atípica temporada vivida, sin público y de baja por coronavirus en las últimas semanas, no le han hecho variar un centímetro sus planes. Su despedida tuvo la emotividad, la intensidad y la sinceridad que siempre ha desprendido una trayectoria memorable. «Me gustaría seguir jugando más años para disfrutar de los compañeros y de las bromas y, aunque la cabeza y el cuerpo me dicen que puedo dar un poco más, es momento de dejarlo. Afronto el futuro con ilusión sin saber dónde van mis pasos, aunque quiero devolver a este deporte lo mucho que me ha dado. Ahora será mi familia los que tendrán la prioridad en mi día a día», apuntó delante de su esposa Kirenia y de sus hijos Chloe y Axel.

Reyes recordó cómo su «idilio con el baloncesto empezó con diez años», su etapa en el Estudiantes donde se formó y consiguió debutar como profesional y su llegada al Real Madrid. «De este equipo he aprendido todo. Me he formado como jugador, como persona y he aprendido unos valores que son más importantes que cualquiera de los títulos, como nunca darme por vencido, luchar al límite o a darme cuenta de que el talento y la calidad sin el trabajo constante no sirven de nada», aseguró.

Felipe Reyes se convirtió en una leyenda en el Real Madrid y en la selección española. Debutó con su «segunda familia» en 2001 y tres años después llegó al club blanco. Sus números son los de un mito tanto a nivel de club como de equipo nacional. «Fuiste uno de mis primeros grandes fichajes, con poco más de veinte años, y tras 17 años en el club dejas vivencias únicas y te marchas dando ejemplo en cada partido», afirmó Florentino Pérez. «Has construido un legado que agiganta el mito de nuestro club. Eres un ser humano excepcional que espero puedas tener el homenaje que mereces con la afición. Como presidente quiero agradecerte la entrega porque ha sido un orgullo contar contigo como jugador del Real Madrid. Esta será siempre tu casa. Te has ganado el cariño y admiración de todos», dijo el presidente.

Su adiós ha servido para que todo el baloncesto español le muestre un reconocimiento unánime. «Ha tenido una carrera inmejorable, excelente, extraordinaria, ejemplar, inspiradora. Es un jugador que ha marcado una época, que ha dado muchísimo a este deporte tanto en la selección como en los clubes que ha jugado, sobre todo en el Madrid. Es un jugador al que le tengo un cariño personal enorme pero también una admiración profesional muy grande», afirmó a Efe Pau Gasol.

La selección fue decisiva para superar el momento más difícil de su carrera: la muerte de su padre en el verano de 2011 cuando estaba concentrado con España para el Eurobasket de Lituania. «Gracias a mis hermanos de la selección pude salir adelante», confesó. Aquel grupo se unió todavía más en torno a Felipe. Antes de los partidos la canción que entonaba el grupo era «Todos los días sale el sol, Felipón», en una versión del tema de Bongo Botrako. Las partidas de pocha, el regalo que le hizo Navarro para que levantara aquel título... Un gigante de leyenda Felipe Reyes.