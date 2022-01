El Real Madrid se medirá con el Leche Río Breogán en los cuartos de final de la Copa del Rey el próximo 17 de febrero y el Barcelona, que marcha por la otra parte del cuadro, se cruzará el viernes 18 con el BAXI Manresa. El resto de emparejamientos de cuartos del torneo que se disputará en el Palacio de Deportes de Granada del 17 al 20 de febrero son: Joventut-Lenovo Tenerife y Valencia Basket-UCAM Murcia. El vencedor del Joventut-Lenovo Tenerife se medirá en semifinales con el ganador del Real Madrid-Breogán y el ganador del Valencia-UCAM Murcia se cruzará en semis con el vencedor del Barça-BAXI Manresa. El auditorio del Parque de las Ciencias de Granada acogió el sorteo de los emparejamientos con la presencia entre otros de Francisco Cuenca, alcalde de Granada; José María Arrabal, secretario general para el deporte en la Junta de Andalucía, y Antonio Martín, presidente de la Liga Endesa.

La ausencia más notable en la Copa será la del Bitci Baskonia. El equipo vitoriano se perderá por quinta vez el torneo desde que arrancó con su formato actual en 1990. La victoria del Valencia Basket en Tenerife ante el Lenovo (78-80) permitió a los isleños hacerse con la octava plaza de la fase copera. Los vascos, que ya habían jugado todos sus encuentros de la primera vuelta, podían haber entrado en la fase final si los taronjas llegan a ganar en las islas por nueve o más puntos. Sin embargo, con este resultado se vuelven a quedar fuera de la edición copera dos años después de la fase que se celebró en Málaga en 2020, justo antes de la pandemia del coronavirus, a la que no logró clasificarse a pesar de que luego levantó el título liguero.

Antes, Baskonia ya había catado el sinsabor de no poder acudir a la fiesta del baloncesto español. En el curso 2014/15, los vitorianos no lograron el billete para la edición celebrada en Gran Canaria. Precisamente en la capital granadina el equipo baskonista logró su primer entorchado copero en 1995, pero no pudo defender el título posteriormente ya que no pudo clasificarse al torneo que se celebró en la temporada 1995/96 en Murcia, ni la campaña posterior en el evento que tuvo lugar en León. Sin embargo, desde la temporada 1997/98, el Baskonia fue un participante fijo en las copas de la Liga ACB y no falló hasta 2015.

Eliminatoria A: Real Madrid-Leche Río Breogán (día 17)

Eliminatoria B: Joventut de Badalona-Lenovo Tenerife (día 17)

Eliminatoria C: Valencia Basket-UCAM Murcia (día 18)

Eliminatoria D: Barcelona-BAXI Manresa (día 18)