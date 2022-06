El Barça se centra y el Clásico en la final de la ACB está a un paso

El Barça arregló en Badalona el tropiezo del segundo partido en el Palau. Los azulgrana están a una victoria de alcanzar la final donde ya espera el Madrid. El Joventut exigió la versión más seria del equipo de Jasikevicius y este respondió con la consistencia y el talento de Mirotic (18 puntos, 7 rebotes y 2 asistencias), la dirección de Calathes (5 puntos, 3 rebotes y 6 asistencias), la fiabilidad de Higgins (13 puntos) y con seis jugadores anotando entre 8 y 18 puntos.

De la fragilidad que mostró el Barça en el segundo partido no quedó ni rastro en un Olímpico imponente. La cancha verdinegra recordó a los mejores tiempos del club de Badalona. Se trataba del derbi, se trataba de una semifinal de la Liga ACB que los más jóvenes no habían podido vivir y se trataba de dar un paso más en busca de una final liguera 29 años después. Pero enfrente apareció el Barça de los partidos más exigentes. El equipo en el que los jugadores están por encima de la exigencia a veces desquiciada de su entrenador. La seriedad del Barça pesó más que la ilusión verdinegra. Nada de fuegos artificiales o adornos innecesario. El Barcelona se atrincheró en defensa para frenar los ánimos de los locales y en el primer cuarto solo permitió 14 puntos. Después del desastre que generó Tomic en el anterior capítulo, la consigna era poco menos que al croata no había que dejarle ni respirar. Davies y Sanli se encargaron de ello, pero sumaron dos faltas cada uno en el primer periodo. Pese a sentirse maniatado y acosado fue la mayor amenaza del Joventut y acabó con 21 puntos.

Cuando Tomic encontró algo de ayuda exterior, el Joventut se acercó (29-30). La prueba de la consistencia del Barça apareció precisamente ahí cuando la Penya apretaba. Kuric se inventó un triple en el final de la posesión y Mirotic anotó uno de esos que para él son poco menos que una bandeja. Su aparición en ataque completó una labor defensiva encomiable. Su actitud fue un ejemplo para el resto del equipo. Por eso Jasikevicius estaba orgulloso en el descanso: “No estamos regalando balones y eso está bien”.

Entre que el Joventut se puso tan intenso como el Barça y Willis encontró la inspiración el partido volvió a apretarse. Pero igual que las diferencias se estrechaban volvían a ampliarse porque los azulgrana siempre encontraban algún recurso. Higgins, Mirotic, Laprovittola... la Penya tenía demasiados boquetes que tapar, pero no se rendía. El triple de Bassas con el que cerró el cuarto certificó que los verdinegros seguían en la pelea (56-61).

El Barça no se tambaleó pese a la tenacidad del Joventut. Kuric reapareció después de casi mes y medio ausente, el equipo siguió centradísimo y eso pese a las cuatro faltas de Davies y la eliminación de Sanli. Calathes fue capaz de abstraerse del vértigo que proponían los locales y su orden permitió que el Barcelona repitiese la máxima diferencia con sólo 3:30 por delante (65-75). ¿Rendición verdinegra? Jamás. Un parcial 5-0 fue la enésima prueba de la constancia de la Penya. El Barça tiró de calidad con dos canastas de Mirotic, pero el Joventut todavía apretó más (74-77 a un minuto del final). Calathes, para redondear su partido, se sacó de la chistera un triple de 8 metros en el último segundo de posesión. Fue la bala que tumbó al Joventut y que dejó al Barça a una victoria de la final. El Madrid espera.

77. Joventut (14+22+20+21): Feliz (2), Ribas (10), Parra (4), Willis (17) y Birgander (2) -quinteto titular- Tomic (21), Bassas (8), Vives (13), Busquets (0) y Ventura (0).

83. Barcelona (23+23+15+22): Calathes (5), Higgins (13), Hayes-Davis (9), Mirotic (18) y Davies (9) -quinteto titular- Laprovittola (10), Sanli (4), Martínez (3), Abrines (0), Smits (4) y Kuric (8).

Árbitros: Pérez Pérez, Caballero y Serrano. Eliminado Sanli.

Incidencias: 10.000 espectadores en el Olímpico de Badalona. Tercer partido correspondiente a las semifinales de la ACB

Cuartos de final: Barcelona, 2-Gran Canaria, 0; Real Madrid, 2-BAXI Manresa, 0; Valencia Basket, 1-Bitci Baskonia, 2 y Joventut, 2-Lenovo Tenerife, 1.

Semifinales: Barcelona, 2-Joventut, 1 (89-72, 81-87, 83-77, 10 y 12*) y Real Madrid, 3-Bitci Baskonia, 0 (94-84, 83-71 y 77-85). (*Si fuera necesario). (Todos los partidos en #Vamos).

Final (fechas por confirmar. Todos en #Vamos)