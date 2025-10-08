El Barça no prestará el Palau al Hapoel Jerusalén en su visita a Manresa

El FC Barcelona ha comunicado al Hapoel Jerusalén que no le cederá el Palau Blaugrana para que pueda ejercitarse el miércoles 15 de octubre por la mañana antes de disputar, a las 20:45 horas (18:45 GMT), el partido de la tercera jornada de la Eurocopa ante el Baxi Manresa en el Nou Congost.

La intención del equipo israelí era aterrizar en la capital catalana y ejercitarse en el Palau el mismo día de partido antes de trasladarse a Manresa, y así se lo hizo saber al Barça, que no ha atendido su petición, tal como han confirmado a EFE fuentes de la entidad azulgrana.

La decisión de la entidad de no ceder sus instalaciones al Hapoel responde a motivos logísticos y de orden público, consciente del rechazo que los equipos israelíes están generando entre parte de la población por la masacre de Gaza, lo que ha provocado infinidad de movilizaciones y acciones de protesta durante las últimas semanas.

Además, el club catalán ha recordado al conjunto de Jerusalén que, tal como marca el reglamento de la competición, debe ser el Baxi Manresa el que ceda su cancha para que pueda ejercitarse antes del partido. Varios grupos de animación del equipo manresano emitieron un comunicado, el mes pasado, en el que solicitaban la suspensión de este partido considerando "absolutamente inaceptable" la presencia de un equipo israelí en el Nou Congost.

Ese mismo miércoles 15 de octubre, el Valencia Basket recibe en el Roig Arena al Hapoel Tel Aviv en la Euroliga, y el movimiento propalestino BDS (Por el Boicot, Desinversión y Sanciones a Israel) ha exigido al club levantino que suspenda el encuentro, advirtiendo que, de no ser así, convocará una movilización en los aledaños al pabellón