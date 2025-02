La derrota de España en Letonia o cuando un partido sobra

Dos debuts, de Hugo González y Guillén Ferrando, y una derrota contundente. La "baby España" de Scariolo se llevó una buena tunda en su visita a Riga. Letonia, la mejor selección del Grupo C en la fase de clasificación para el próximo Eurobasket, fue muy superior a un equipo nacional plagado de meritorios. España está obligada a mejorar su imagen en el cierre de esta fase el domingo 23 ante Bélgica en León.

Las dos victorias ante Eslovaquia en la anterior Ventana FIBA, 72-76 y 84-81, dejaron a España clasificada para el Eurobasket. Letonia, como una de las organizadoras, lo está desde que se designaron las sedes del torneo. Bélgica será el tercer pasajero para el campeonato. Así que en las dos últimas jornadas de la fase de clasificación se trata de dar la bienvenida a la "Familia" a los debutantes y que los que eran novatos hace no mucho sigan rodándose con el equipo nacional. El partido en Riga era un buen test para un equipo en el que sólo López-Arostegui y Parra cuentan con cierta experiencia internacional. Enfrente había una selección que en esta fase, clasificación al margen, ha demostrado una competitividad sobresaliente. Así lo hizo en Zaragoza donde se impuso 75-79.

Scariolo apostó por un quinteto con "clásicos" -López-Arostegui y Parra-, el mejor jugador de las Ventanas, Yusta, y dos casi novatos, Villar y Almansa. El pívot que juega en Australia apenas estuvo en pista dos minutos por problemas gastrointestinales. Entre Guerrero y Vila tuvieron que parchear el juego interior. España empezó suelta gracias a los triples de Santi Yusta. El alero del Casademont Zaragoza se ha convertido en el referente ofensivo en esta fase de clasificación. Sus tres triples contrastaron con las cinco pérdidas de la selección en el primer cuarto. Ese fue el gran lastre del equipo porque no mejoró en el segundo cuarto y la puntería inicial de Yusta no se contagió entre los compañeros. Entre los balones regalados y el mal porcentaje de tres, Letonia pasó a dominar. Lo hizo de la mano de tres conocidos de la Liga Endesa: Rodions Kurucs (UCAM Murcia) hizo de todo y anotó 28 puntos; el "manresano" Steinbergs se apostó en la línea de tres y el "exvitoriano" Davis Bertans también anotó con facilidad. Por eso Sergio Scariolo antes del descanso reclamó "endurecer el partido". La orden no surtió efecto. Y en el tercer cuarto los bálticos se fueron por encima de la decena de puntos.

El seleccionador exigió "competir atrás" y España se empleó con la energía y la intensidad que habían mostrado los letones desde el principio. El problema para el equipo de Scariolo es que los letones no se quedan en una selección intensa. Tienen más. Corrieron siempre que pudieron y no dejaron de anotar de tres con una regularidad letal. Cuando el partido estuvo equilibrado estuvieron por encima del 40 por ciento y acabaron firmando un sobresaliente 14/30. España estuvo desenfocada (5/19) y las pérdidas (21) no dejaron de acumularse.

83. Letonia (20+21+22+20): Zoriks (11), D. Bertans (9), Silins (0), R. Kurucs (28) y Steinbergs (11) -quinteto titular- Bertans (8), Grazulis (4), Skele (0), Laksa (3), A. Kurucs (4), Strelnieks (5) y Cavars (0).

66. España (17+17+16+16): Villar (2), López-Arostegui (8), Yusta (15), Parra (5) y Almansa (0) -quinteto titular- Guerrero (3), Puerto (6), Saint-Supery (4), Vila (5), Salvó (4), Ferrando (3) y González (11).

Árbitros: Liszka (Pol), Männiste (Est) y Matejek (Che). Sin eliminados.

Incidencias: 8.000 espectadores en el Riga Arena. Partido correspondiente la quinta jornada de la fase de clasificación para el Eurobasket.

5ª jornada: Letonia, 83-España, 66 y Bélgica-Eslovaquia.

Clasificación (victorias/derrotas): 1. Letonia (5/0); 2. Bélgica (2/2); 3. España (2/3); 4. Eslovaquia (0/4).