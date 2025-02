Doncic, "oxidado", baja con los Lakers y LeBron James, otros 40 con 40

Luka Doncic está lejos de su mejor forma y para evitar una recaída en sus problemas físicos en la pantorrilla izquierda Los Angeles Lakers prescindieron de él en su partido en Portland. "Necesito un poco de tiempo, las piernas todavía no están. Me siento un poco oxidado", confesó el esloveno después de la derrota ante los Hornets. Era la segunda seguida después de caer ante los Jazz de Utah.

Así que para el partido en Oregón, los Lakers se pusieron en manos de LeBron James y la respuesta del líder de los californianos volvió a ser escandalosa. LeBron se ha convertido en el único jugador de la historia de la NBA que es capaz de anotar 40 puntos o más en más de un partido habiendo cumplido 40 años. El único que lo había hecho en una ocasión era Michael Jordan. Y LeBron ante los Blazers se fue hasta los 40 puntos, con cuatro triples incluidos, 8 rebotes, 4 asistencias y 2 robos. Los Lakers ganaron en Portland por 102-110.

LeBron contó con la ayuda de Austin Reaves con 32 puntos y 7 asistencias. El equipo es quinto en la Conferencia Oeste con 33 victorias y 21 derrotas. La reaparición de Doncic no tiene una fecha concreta y el calendario de los californianos en las próximas semanas es muy exigente.

Trombosis venosa de Wembanyama y adiós a la temporada

La estrella de los San Antonio Spurs, el pívot francés Víctor Wembanyama, se perderá el resto de la temporada de la NBA por un coágulo sanguíneo en el hombro derecho. Los Spurs aseguran que la trombosis venosa fue detectada tras el regreso de Wembanyama del All-Star, que se disputó el pasado fin de semana en San Francisco. Según la ESPN, los Spurs creen que se trata de un "problema aislado" para Wembanyama, elegido como número 1 del draft de 2023, novato del año de la NBA en 2024 y que había sido llamado por primera vez para el All-Star. El pívot francés promediaba esta temporada 24,3 puntos, 11 rebotes, 3,7 asistencias y 3,8 tapones por partido. Con estos números, Wembanyama era el favorito para hacerse con el premio de defensor del año. Con la baja de Wembanyama, los Spurs prácticamente se despiden de sus opciones de "play-off", pues en la actualidad suman 24 victorias y 29 derrotas y son duodécimos en el Oeste.

Chris Paul, compañero de Wembanyama, aseguró este jueves que "no puedes reemplazar" al pívot galo. "Lo primero, todos entendemos que el baloncesto es lo que hacemos, no lo que somos. La vida es mucho más importante. Para nosotros, sabemos que perdemos una gran parte del equipo", dijo Paul. "No puedes remplazar a 'Vic'. No puedo subirme al hombro de un jugador y poner tapones", añadió el base de 39 años. "Al margen de su habilidad el baloncesto. Su carisma y lo que aporta dentro del vestuario es lo que más vamos a echar de menos", concluyó.