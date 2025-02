Doncic, presentado con los Lakers: "Sabía que en algún momento esto iba a ocurrir"

Luka Doncic ya luce de púrpura y oro con su nueva camiseta, la de Los Angeles Lakers, con los que ha sido presentado oficialmente este martes. "Estoy muy emocionado de estar aquí para comenzar este nuevo viaje y, obviamente, en algún momento supe que esto iba a ocurrir, pero diría que siempre tomo el camino correcto. He tenido momentos increíbles en Dallas con todos mis compañeros de equipo, entrenadores y, lo más importante, los fans, siempre me han apoyado y ha sido un viaje increíble", arrancaba el esloveno su encuentro con los periodistas, en una conferencia de prensa multitudinaria, a la altura del terremoto que está suponiendo su llegada a California.

Admitió que compartir franquicia con LeBron James "es como un sueño hecho realidad". "Siempre lo he admirado. Hay muchas cosas que puedo aprender de él y estoy muy emocionado de aprender todo y ahora puedo jugar con él, así que es una sensación increíble", valoró Doncic.

"Ambos hacemos que nuestros compañeros sean mejores. Creo que nuestro coeficiente intelectual es muy alto, así que creo que eso va a ayudar a todos. A ver, la verdad es que no he pensado mucho en el baloncesto estos días, pero estoy emocionado de trabajar con él".

El canterano del Real Madrid habló de cómo había lidiado con cambiar de equipo. "Sinceramente, fue difícil; el primer día fue realmente difícil. Siento que las últimas 48 horas fueron no hace dos días, sino como hace un mes. Así que emocionalmente fue muy duro, pero ya cada día va siendo mejor. Estoy muy feliz de estar aquí para esta oportunidad. Son los Lakers, es una de las mejores franquicias de la historia, estoy muy emocionado de estar aquí", aseguró.

"Todos estaban sorprendidos, así que os podéis imaginar lo sorprendido que estaba yo. Estaba casi dormido cuando recibí la llamada y tuve que comprobar que no era el Día de los Inocentes. Al principio, realmente no me lo creía y fue un gran 'shock'. Era mi hogar, así que fueron momentos realmente difíciles para mí, especialmente el primer día. Pero como he dicho, sé que voy a jugar en el mejor club del mundo y estoy emocionado por este nuevo viaje", insistió el escolta esloveno.

Además, Doncic agradeció los bonitos mensajes recibidos de otras estrellas de la NBA. "Realmente no he tratado de estar en redes sociales estos días, pero vi algunos comentarios. Significa mucho. Somos rivales y hablan de mí de manera agradable, así que significa mucho para mí", argumentó al respecto.

En Dallas, para toda la vida

De nuevo fue preguntado por su decisión de dejar Dallas. "Pensaba que iba a pasar toda mi carrera allí porque la lealtad es una palabra importante para mí y estaba tratando de mantenerla. Pero esto para mí es un nuevo comienzo. Puedo jugar en Los Ángeles, los fans son increíbles y entiendo que tengo el océano aquí mismo, así que es algo muy importante para mí. Realmente estoy muy emocionado de estar aquí, de poder jugar para los Lakers y qué más decir.. Muchas leyendas pasaron por aquí, muchos muchos campeonatos... Así que ése es mi objetivo", confesó.

Mientras, esquivó polémicas por haber sido traspasado -en teoría- sin haber sido antes consultado. "Esa es su decisión, así que no tengo comentarios al respecto. No sé por qué, pero es su decisión, así que no puedo hacer nada al respecto". Además, fue tajante sobre la idea de que hubiera influido en los Mavericks que él o su entorno diesen largas por firmar una renovación de contrato: "Absolutamente no".

Para cambiar de tercio, se centró en sus propósitos vistiendo la indumentaria de púrpura y oro. "Cuando se trata del campeonato, no vienes aquí por nada más. Así que tengo todo por demostrarlo y el objetivo es ganar el campeonato", aseveró Doncic. "Como he dicho, ha venido a uno de los clubes más grandes de la historia del deporte, así que es un gran motivo para seguir aquí durante mucho tiempo", agregó.

Por otra parte, calibró su lesión. "Por primera vez, me he tomado tiempo para curarme al 100%. Otras veces, creo que solo quería volver a la pista para jugar al baloncesto y no estar realmente sano al 100%. Así que esta vez me he tomado mi tiempo, el que creo que era la cantidad de tiempo normal para volver al 100%", apuntó al respecto.