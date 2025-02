Doncic, el sobrepeso con 122 kilos, una mansión de 15 millones y los números de LeBron

Con Luka Doncic ya en Los Ángeles, LeBron James sigue a lo suyo. La estrella veterana de Los Angeles Lakers ha sido elegido mejor jugador de la semana en la Conferencia Oeste con unos números escandalosos para los 40 años que tiene. LeBron ha promediado 27,5 puntos, 7,3 rebotes y 10 asistencias por partido en las tres victorias (Hornets, Wizards y Knicks) en cuatro partidos que sumaron los angelinos la pasada semana. En el Madison Square Garden, James firmó un triple doble de 33 puntos, 11 rebotes y 12 asistencias en la última victoria lograda en el campo de los Knicks.

El esloveno será presentado hoy como nuevo "laker", aunque todavía no hay una fecha clara para su debut con los angelinos. En Estados Unidos se especula con que podría ser el 8 de febrero ante los Pacers, esa era la fecha en que estaba prevista su reaparición con los Mavericks.

Desde Dallas están surgiendo informaciones constantes para justificar el traspaso del que era el jugador estrella de la franquicia. Se asegura que Doncic, que se acababa de comprar una mansión en Texas por 15 millones de dólares, se había ido por encima de los 120 kilos de peso -122- durante esta última baja y que no había atendido las recomendaciones de la franquicia para adelgazar. En el entorno más cercano al jugador, el traspaso y las formas no han hecho ninguna gracia. "Alguien dijo que no estaba suficientemente en forma. El año pasado jugó unos 100 partidos y unos 40 minutos de media con dos o tres defensores constantemente sobre él. Me parece muy injusto que ciertas personas digan esa cosas de él. Si le has traspasado, defiende tus acciones, pero no busques excusas ni coartadas", asegura su padre, Sasa Doncic, que criticó el "secretismo y la hipocresía de algunos".

En el entorno del jugador hay un responsable claro de la situación: Nico Harrison, el general manager de los Mavs. Su figura está siendo cuestionada en Estados Unidos y se recuerda que fue el "culpable" de no fichar a Stephen Curry para Nike y de dejar escapar a un jugador de la talla de Jalen Brunson -base titular de los Knicks-. Nikola Jokic, la estrella de los Nuggets y tres veces MVP de la Liga, lo resumió así: "Nadie está a salvo en la NBA".

En los Lakers Anthony Davis se despidió de la franquicia con una carta en redes sociales en la que asegura que "nunca" olvidará el anillo conquistado en 2020. "Hace seis años vine aquí con la idea de ganar un campeonato, y nunca olvidaré el momento en el que lo hicimos. El negocio del baloncesto es un negocio como todos los demás. Estoy agradecido con la ciudad en la que gané mi primer anillo, en el que hice crecer mi familia y mis amistades y siempre tendré casa aquí", escribió Davis en Instagram. "Mi familia y yo damos las gracias a todos los que hicieron este sitio nuestra casa y seguimos pensando en todos los que perdieron sus casas en los incendios. Los Ángeles siempre tendrá un sitio especial en mi corazón", añadió. "Cada buena historia tiene un nuevo capítulo ilusionante. !Vamos, Dallas!", concluyó el pívot de 32 años.

En la franquicia californiana sí que salen los números. Es la tercera más valiosa de la NBA, después de Warriors y Knicks, y sus 8.070 millones de dólares de valor actual no harán más que crecer con la llegada del balcánico. Las entradas que tienen un precio medio de 700 dólares multiplicarán su precio. Las de la primera fila que cuestan entre 5.000 y 20.000 también. La mercadotecnica "laker" no hará más que crecer. LeBron era el número 2 de la NBA en venta de camisetas y Doncic, el sexto. Y a nivel general de la Liga, el nuevo convenio televisivo que se tiene que concretar este año podría triplicar las cifras del actual y dispararse hasta los 75.000 millones de dólares.