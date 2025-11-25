Hapoel Tel Aviv - Real Madrid: horario y dónde ver hoy por TV y online el partido de la Euroliga

El Hapoel Tel Aviv recibe al Real Madrid por la jornada 13 de la Euroliga este martes 25 de noviembre en el Arena Botevgrad de Bulgaria, escenario elegido como lugar neutral para este choque entre dos equipos con realidades muy distintas en el certamen europeo. Los israelíes dominan la tabla con nueve victorias y tres derrotas, mientras que el equipo blanco se sitúa en décimo lugar con un balance de seis victorias y seis derrotas.

El conjunto dirigido por Dimitris Itoudis destaca por tener el mejor ataque de la Euroliga con un promedio de 90,8 puntos por partido, gracias a los referentes en ataque: Vasilije Micić, Elijah Bryant y Antonio Blakeney. El equipo israelí combina potencia ofensiva con un nivel atlético muy importante en la zona interior, en especial con Jhonathan Motley. De igual forma, mantiene una buena racha en su competición doméstica, en donde está invicto con un partido menos y a solo una victoria del liderato.

Germany Euroleague Basketball ASSOCIATED PRESS Agencia AP

Por su parte, el Real Madrid ha tenido dificultades a la hora de encontrar la regularidad y la confianza necesarias para mantenerse en el top 10, a pesar de su mayor solidez jugando en el Movistar Arena, donde ha conseguido cinco de sus seis triunfos. La visita a Bulgaria, lugar de exilio del Hapoel hasta diciembre, se presenta como un enorme desafío, ya que fuera de casa el equipo blanco ha ganado solo en el Clásico en el Palau Blaugrana, mientras que sus cinco desplazamientos restantes en Europa han sido derrotas.

FC Barcelona v Real Madrid - Euroleague 2025/2026 AFP7 vía Europa Press Europa Press

En defensa, el Madrid concede casi 84 puntos por partido y deberá intensificar su concentración para contener a un rival que ha anotado 100 o más en cinco encuentros continentales, incluido el reciente triunfo abultado sobre el Olimpia Milano (83-105).

Un duelo de alto voltaje

El conjunto merengue llega a esta cita tras haber disputado dos partidos en los que su defensa no estuvo al nivel esperado, encajando 99 y 100 puntos ante el Zalgiris y el Coviran Granada respectivamente, aunque logró imponerse en ambos. Para el segundo compromiso, el Real Madrid reservó en la capital nazarí a Facundo Campazzo y Gaby Deck, y no cuenta con Alex Len, quien no ha participado en la rotación desde la derrota ante Panathinaikos.

Sobre este choque, Sergio Scariolo destacó en la rueda de prensa previa que es "un buen momento para enfrentarse a los mejores", reconociendo el altísimo nivel ofensivo y defensivo del Hapoel que justifica su posición de líder. Subrayó la necesidad de jugar "un partido muy completo" para tener opciones de ganar, dado que el rival posee un físico y capacidad atlética "muy importante" en la zona interior. Además, explicó que el equipo todavía está en proceso de definir roles y que el crecimiento es evidente aunque no inmediato.

Covirán Granada vs Real Madrid ·PEPE TORRES Agencia EFE

Este será el primer enfrentamiento oficial entre ambos equipos, con el Hapoel buscando consolidarse como el mejor de la temporada y el Real Madrid intentando escalar posiciones para acercarse a la zona alta o, por lo menos, mantenerse en los puestos de playoff. El partido promete un alto nivel competitivo y será una prueba clave para las aspiraciones del conjunto blanco.

Horario y dónde ver online TV el Hapoel Tel Aviv - Real Madrid, Euroliga 2025/26

El partido comenzará a las 19:00 horas (hora peninsular española) y será televisado por Movistar Plus+ en los canales M+ Vamos (8 y 50), M+ #Vamos Bar (304) y Movistar+ Lite. Además, se podrá seguir toda la cobertura del encuentro, incluyendo la previa, narración en directo y declaraciones posteriores en la web de LA RAZÓN (www.larazon.es).