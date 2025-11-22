Hezonja evita un disgusto para el Madrid en Granada

El único partido que ha ganado el Covirán fue al líder Valencia en Granada. Y los andaluces llegaron al último cuarto ante el Real Madrid por delante, 79-78. Ahí apareció Mario Hezonja para sumar 14 de sus 20 puntos y acabar con las dudas de un equipo que llegó a dominar con autoridad, pero que dejó resucitar al colista.

El equipo de Scariolo tenía el partido encarrilado mediado el tercer cuarto, pero sufrió uno de sus habituales atascos. Encajó un parcial de 22-6 que obligó a un sobreesfuerzo para evitar que los granadinos se lo creyeran. Hezonja, uno de los jugadores más cuestionados del equipo por su juego y por su actitud, se echó el equipo a las espaldas y selló la séptima victoria madridista en ocho partidos.

100. Covirán Granada (29+19+31+21): Costa (17), Thomas (17), Valtonen (6), Bozic (15) y Hankins (17) -cinco inicial- Rousselle (3), Kljajic (14), Burjanadze (6), Babatunde (6) y Durán (0).

111. Real Madrid (31+25+22+33): Maledon (18), Kramer (5), Hezonja (20), Okeke (14) y Tavares (12) -cinco inicial- Feliz (2), Lyles (9), Abalde (8), Procida (0), Llull (13), Almansa (2) y Garuba (6).

Árbitros: Padrós, García González y Sánchez Cutillas. Sin eliminados.

Incidencias: 7.727 espectadores en el Palacio Municipal de los Deportes de Granada. Partido correspondiente a la octava jornada de la Liga Endesa. La marchadora María Pérez fue homenajeada antes del partido.

8ª jornada: Hiopos Lleida, 71-UCAM Murcia, 107; Covirán Granada, 100-Real Madrid, 111; Unicaja-BAXI Manresa; Río Breogán-Recoletas San Pablo Burgos; MoraBanc Andorra-Joventut (12:00); Kosner Baskonia-Surne Bilbao (12:30); Valencia Basket-Bàsquet Girona (17:00); Casademont Zaragoza-La Laguna Tenerife (18:00) y Dreamland Gran Canaria-Barcelona (19:00). (Todos en Dazn).

Clasificación (victorias/derrotas): 1. Real Madrid (7/1); 2. Valencia (6/1); 3. UCAM Murcia (6/2); 4. Joventut (5/2); 5. La Laguna Tenerife (5/2); 6. Unicaja (4/3); 7. Hiopos Lleida (4/4); 8. Dreamland Gran Canaria (3/4); 9. Barcelona (3/4); 10. Surne Bilbao (3/4); 11. BAXI Manresa (3/4); 12. Kosner Baskonia (3/4); 13. Río Breogán (3/4); 14. Bàsquet Girona (3/4); 15. MoraBanc Andorra (3/4); 16. Casademont Zaragoza (2/5); 17. Recoletas San Pablo Burgos (1/6); 18. Covirán Granada (1/7).