LeBron James es de otra galaxia: supera los 50.000 anotados en su carrera

Una asistencia de Luka Doncic y un triple desde la zona izquierda del ataque cuando no se habían cumplido los cuatro minutos del primer cuarto ante los Pelicans (136-115) bastaron para que LeBron James superase la barrera de los 50.000 puntos anotados en su carrera. El enésimo récord de LeBron, con 40 años y dos meses, llegó acompañado de la décimo tercera victoria de los Lakers en los últimos quince partidos lo que les ha situado en la segunda plaza de la Conferencia Oeste con 39 victorias y 21 derrotas.

El partido de LeBron, como su temporada, fue escandaloso. Acabó con 34 puntos, 8 rebotes y 6 asistencias y contó con la colaboración del esloveno que aportó 30 puntos, 8 rebotes y 15 asistencias. Entre ambos firmaron 64 puntos, 16 rebotes y 21 asistencias. Los Lakers suman siete triunfos seguidos y un espectacular 19-4 en sus últimos 23 encuentros. LeBron sólo necesitaba un punto para llegar a los 50.000 y el festival empezó en el primer cuarto. En su vigésimo segunda temporada en la Liga su rendimiento está siendo extraordinario. Llegó ante los Pelicans con 49.999 puntos después de anotar 17 en la victoria en el derbi ante los Clippers. De esos 49.999 que sumaba, 41.837 llegaron en la primera fase y 8.162, en las eliminatorias por el anillo. En ambos apartados es el máximo anotador de la historia, puesto que el segundo en la clasificación de temporada regular es Kareem Abdul-Jabbar con 38.387 puntos y por detrás de LeBron en el "playoff" aparece Michael Jordan con 5.987.

Los promedios de LeBron nunca se han visto a su edad en el deporte profesional. Este curso se va hasta los 24,8 puntos por partido, 8 rebotes y 8,6 asistencias. Pero es que esas cifras se quedan cortas en comparación con el rendimiento ofrecido en el mes de febrero. Ha sido elegido Jugador del Mes recién concluido con 29,3 puntos por encuentro, 10,5 rebotes y 6,9 asistencias. Son números superiores a los que ha ofrecido en temporadas en las que no había cumplido los 32 años. Además añade un 55 por ciento de acierto en tiros de campo y un 44,3 en triples. El dato que engrandece aún más la figura de LeBron es que mientras Kobe Bryant fue elegido en 17 ocasion es jugador del mes y Michael Jordan, 16 veces... James ya acumula 41 de estos galardones.

Los registros del 23 de los Lakers apuntan a ser insuperables en cinco apartados muy concretos: 50.000 puntos anotados, 8.000 puntos en "playoffs", 21 veces All-Star, 20 veces en el mejor quinteto de la Liga y MVP de las Finales con tres franquicias diferentes (Cavaliers, Heat y Lakers).

Y la trayectoria de los Lakers en las últimas semanas se ha convertido en la sensación de la Liga. El proceso de adaptación de Luka Doncic aún está lejos de consumarse, pero el rendimiento del resto del grupo y la asimilación de nuevos roles no puede ir mejor. JJ Redick ha entregado al equipo a Doncic, que continúa en su etapa de aclimatación, y el plantel ha asumido esta condición siguiendo el ejemplo de LeBron James. El número "23" es un ejemplo para el resto de compañeros y estos le siguen con una fe ciega. Austin Reaves se ha convertido en el tercer elemento indispensable del equipo. Anota con facilidad y convierte el perímetro de los Lakers en el más productivo de la Liga. Pero es que la defensa no se queda atrás. En las últimas semanas es una de las mejores de la NBA. E incluso la aparente fragilidad interior de momento no aparece. Si LeBron y Doncic siguen sanos los Lakers son una amenaza para cualquiera.