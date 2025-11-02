Al Madrid le basta en Zaragoza con ir a tirones para inaugurar su cuenta de victorias como visitante

A la sexta fue la vencida. El Real Madrid sumó su primera victoria como visitante en Zaragoza. Después de un tropiezo en la Liga Endesa y cuatro en la Euroliga, llegó la primera victoria de los de Scariolo lejos de la capital. Y lo hizo con un Clásico continental a la vista, será el próximo viernes en el Palau, y en un partido marcado por los altibajos de un equipo que sigue alternando minutos contundentes con tramos en los que desaparece.

En el Príncipe Felipe hubo un parcial de 0-13 en el tercer cuarto, otro de 2-11 en el comienzo del último y no fue hasta aquí cuando el Madrid encarriló el partido. Antes se había encargado Santi Yusta de que el choque estuviera equilibrado. El alero de Torrejón, que será la pieza clave de la selección en la primera convocatoria de Chus Mateo, se empeñó durante el tercer cuarto en que el Casademont Zaragoza soñara con tumbar al Madrid. Antes se había encargado Bell-Haynes de que los locales nunca estuvieron demasiado lejos. El Madrid dominó cuando estuvo centrado en los dos lados de la pista y eso se produjo en el comienzo del tramo decisivo. Entre Llull, Garuba y Hezonja se encargaron de elevar la diferencia por encima de los diez puntos y que el tramo final resultara incluso cómodo. Un 2+1 de Lyles (13 puntos y 9 rebotes) y el décimo tapón del Madrid, el octavo de Tavares, bastaron para que el Zaragoza se viera obligado a rendirse.

83. Casademont Zaragoza (20+25+23+18): Bell-Haynes (24), Yusta (30), González (2), Robinson (11) y Dubljevic (6) -quinteto titular- Spissu (1), Stevenson (0), Langarita (0), Fernández (4), Soriano (3) y Rodríguez (2).

95. Real Madrid (27+21+25+22): Campazzo (10), Abalde (0), Deck (13), Lyles (13) y Tavares (16) -quinteto titular- Kramer (8), Procida (2), Hezonja (10), Maledon (6), Garuba (7), Llull (10) y Feliz (0).

Árbitros: Calatrava, Manuel y Sánchez Mohedas. Eliminado Robinson.

Incidencias: 7.588 espectadores en el Pabellón Príncipe Felipe. Partido correspondiente a la quinta jornada de la Liga Endesa.

5ª jornada: BAXI Manresa, 79-Surne Bilbao Basket, 77; Unicaja, 95-Bàsquet Girona, 71; Dreamland Gran Canaria, 102-MoraBanc Andorra, 85; Río Breogán, 95-Covirán Granada, 74; Joventut, 82-Hiopos Lleida, 68; Casademont Zaragoza, 83-Real Madrid, 95; Barcelona-UCAM Murcia (17:00) y Valencia Basket-Recoletas San Pablo Burgos (18:00) y Baskonia-La Laguna Tenerife (19:00). (Todos en Dazn).

Clasificación (victorias/derrotas): 1. La Laguna Tenerife (4/0); 2. Valencia Basket (4/0); 3. Joventut (4/1); 4. Real Madrid (4/1); 5. UCAM Murcia (3/1); 6. Unicaja (3/2); 7. Hiopos Lleida (3/2); 8. Barcelona (2/2); 9. Baskonia (2/2); 10. Casademont Zaragoza (2/3); 11. Dreamland Gran Canaria (2/3); 12. BAXI Manresa (2/3); 13. Río Breogán (2/3); 14. Surne Bilbao Basket (2/3); 15. Recoletas San Pablo Burgos (1/3); 16. Básquet Girona (1/4); 17. MoraBanc Andorra (1/4); 18. Covirán Granada (0/5).