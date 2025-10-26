Tavares marca el camino en la victoria número 34 consecutiva como local del Madrid

El último equipo que asaltó el Palacio de los Deportes, ahora Movistar Arena, fue el BAXI Manresa el 31 de marzo de 2024. Desde entonces son ya 34 las victorias seguidas del Real Madrid en su casa, el récord histórico de la competición. Y el nuevo registro llegó precisamente ante el equipo de la capital del Bages. Tavares marcó el camino y Garuba y Lyles le secundaron para sumar un triunfo después de la dolorosa derrota del pasado miércoles en Belgrado ante el Maccabi.

Una de las pocas constantes vitales que mantiene el Madrid de temporadas anteriores es la importancia vital de Edy Tavares. Cuando el gigante de Cabo Verde está en pista lo condiciona todo. Fue el termómetro del equipo. El Madrid dominó cuando él estuvo en cancha. Lo reflejaron los números. A mitad de partido ya estaba en 8 puntos, 7 rebotes y 5 tapones con 23 de valoración. Acabó en 16 puntos, 14 rebotes, 5 tapones y 39 de valoración. El BAXI Manresa se sintió más cómodo cuando podía correr y cuando Edy estuvo en el banquillo. Esa inconsistencia del Madrid sin él se evidenció en un tiempo muerto de Scariolo. El italiano se dirigió a Maledon: "¿Theo, where are you?" ("¿Theo dónde estás?"). También a Hezonja de manera más "diplomática": "Mario, dos pérdidas en 30 segundos y no eres ese tipo de jugador". Dio igual que el Madrid siguiera acumulando pérdidas, acabó con 21, porque entre la actividad de Usman Garuba y la clase de Trey Lyles el partido estaba acabado mucho antes de los 40 minutos.

Ya sólo quedan dos equipos invictos esta temporada, La Laguna Tenerife y Valencia Basket, los dos equipos más anotadores de la temporada. Los isleños (97,7 puntos por partido) se impusieron con claridad al Unicaja y el equipo de Pedro Martínez (101,7) al Joventut.

87. Real Madrid (21+21+23+22): Maledon (8), Abalde (9), Hezonja (8), Lyles (12) y Tavares (16) -quinteto titular- Kramer (0), Campazzo (12), Okeke (6), Procida (0), Almansa (2), Garuba (12) y Llull (2).

75. BAXI Manresa (17+18+20+20): Pérez (2), Obasohan (11), Reyes (13), Olinde (9) y Akobundu (5) -quinteto titular- Benítez (10), Gaspá (0), Ubal (7), Steinbergs (0), Knudsen (0), Golden (18) e Izaw-Bolavie (0).

Árbitros: Pérez Pizarro, Castillo y Alcaraz. Eliminado Steinbergs.

Incidencias: 5.539 espectadores en el Movistar Arena. Partido correspondiente a la cuarta jornada de la Liga Endesa.

4ª jornada: Hiopos Lleida, 99-Covirán Granada, 90; Barcelona, 100-Río Breogán, 85; La Laguna Tenerife, 95-Unicaja, 79; Recoletas San Pablo Burgos, 89-Casademont Zaragoza, 102; Bàsquet Girona, 85-Dreamland Gran Canaria, 81; UCAM Murcia, 89-Baskonia, 84; Surne Bilbao Basket, 81-MoraBanc Andorra, 71; Valencia Basket, 102-Joventut, 90 y Real Madrid, 87-BAXI Manresa, 75.

Clasificación (victorias/derrotas): 1. La Laguna Tenerife (4/0); 2. Valencia Basket (4/0); 3. UCAM Murcia (3/1); 4. Joventut (3/1); 5. Hiopos Lleida (3/1); 6. Real Madrid (3/1); 7. Casademont Zaragoza (2/2); 8. Unicaja (2/1); 9. Barcelona (2/2); 10. Baskonia (2/2); 11. Surne Bilbao Basket (2/2); 12. BAXI Manresa (1/3); 13. Recoletas San Pablo Burgos (1/3); 14. Dreamland Gran Canaria (1/3); 15. Básquet Girona (1/2); 16. Río Breogán (1/3); 17. MoraBanc Andorra (1/3); 18. Covirán Granada (0/4).