El mayor escándalo de la Euroliga: detenido un árbitro con 250.000 euros, relojes de lujo... y un llavero del Barcelona

Se detuvo a 13 personas, dos de ellas en España (Barcelona y Valencia), 10 en Serbia y una en Dubai (Emiratos Árabes Unidos) y se realizaron 22 intervenciones en Serbia en las que se incautaron más de 300.000 euros en efectivo, relojes, vehículos de alta gama y teléfonos encriptados, informó Mossos d'Esquadra en un comunicado este sábado. Todo fue en el marco de una operación conjunta de Mossos d'Esquadra, Policía Nacional, las autoridades serbias y coordinada por Europol en la que se desarticularon dos organizaciones criminales en Serbia vinculadas al clan Vracarci, dedicadas a cometer asesinatos y al tráfico de cocaína.

Los miembros de una de las estructuras desmanteladas son acusados de haber cometido delitos de organización criminal, un asesinato en 2018 y tres intentos de asesinato en 2020 a miembros de otras bandas criminales, tres delitos por haber atacado locales de restauración y un negocio de lavado de vehículos con artefactos explosivos, así como cargos por introducir cocaína en diversos países de Europa. Los de la segunda banda son sospechosos de pertenencia a organización criminal y de estar implicados en el asesinato de un hombre en 2020 y en el tráfico de cocaína "a gran escala".

Este es el árbitro detenido en la operación

El escándalo es superior al confirmar que uno de los detenidos es el colegiado en activo de la Euroliga Uros Nikolic. El árbitro serbio fue detenido este miércoles en un gran operativo policial en Belgrado, bajo sospecha de pertenecer a un grupo criminal organizado acusado de cometer graves delitos como se menciona anteriormente. Además, la mayor parte de los bienes fueron encontrados en su casa, según informa el medio serbio Blic.

De lingotes de oro a un llavero del Barça

Se encontraron unos 250.000 euros en efectivo, varios lingotes de oro y relojes de lujo en el registro del apartamento del árbitros. Las imágenes publicadas muestran como había gran cantidad de fajos de billetes, pasaportes, relojes de lujo, coches y llaves de los mismos. En uno de ellos aparece un llavero del FC Barcelona, según las imágenes publicadas por el medio, que son del Ministerio del Interior. "Se sospecha que Nikolic es el apoyo financiero de las actividades del clan de Vracar", dijo el ministro de Policía, Ivica Dacic, en RTS.

Objetos encontrados durante el registro Ministerio

Un árbitro con una amplia trayectoria y un pasado reciente en Madrid

Nikolic es árbitro de la Euroliga desde 2019 y su trayectoria incluye la participación en partidos clave del torneo como Final Four 2020-21 y 2023-24, donde dirigió los encuentros por el tercer puesto entre el Milan y el CSKA en 2021, así como el Olympiacos - Fenerbahce en 2024. Además, recientemente estuvo en España. En la segunda jornada de la temporada 2025-26, arbitró el partido Real Madrid -Olympiacos en el Movistar Arena el pasado 2 de octubre, donde el equipo de Scariolo venció por 89-77.

La reacción de la Euroliga

La Euroliga no tardó en reaccionar a la detención y emitió un comunicado oficial sobre el colegiado serbio: "Ante las recientes noticias publicadas en diversos medios de comunicación sobre la detención del árbitro Uros Nikolic por parte de las autoridades serbias, Euroliga de Baloncesto desea aclarar lo siguiente: El árbitro Uros Nikolic queda suspendido de ejercer en todas las competiciones de Euroliga de Baloncesto hasta que concluyan la investigación de las autoridades locales y la revisión interna de Euroliga de Baloncesto".