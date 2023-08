Horario y dónde ver el estreno de España ante Costa de Marfil en el Mundial

En una de las llamadas de atención de Sergio Scariolo en un tiempo muerto durante los partidos de preparación el seleccionador soltó: «¡¡¡35!!! Ostia y parece el más fresco, el más agresivo y el más joven». Era ante Canadá y el italiano se refería a Víctor Claver que en el Mundial va a disputar su undécimo campeonato con la selección desde que debutó en el Eurobasket de 2009 a las órdenes del entonces también debutante Scariolo.

Claver ejercerá en el torneo que comienza para España el 26 de agosto ante Costa de Marfil (15:30, La 1) como segundo capitán. Suma 162 internacionalidades, sólo tiene por delante en el grupo a Rudy, y acumula un botín de cuatro oros (Mundial 2019 y Europeos de 2009, 2011 y 2015), la plata olímpica de Londres 2012 y dos bronces (Juegos de Río 2016 y el Eurobasket 2013).

Para Scariolo, Claver es una pieza determinante en los partidos más exigentes y ante rivales con una capacidad atlética como los que se va encontrar España en el campeonato. Su capacidad defensiva, su físico, su ayuda en el rebote y su liderazgo silencioso le convierten en indispensable en el grupo. Su inclusión en la lista inicial era la pista más clara de que era uno de los fijos para el torneo. Él fue uno de los más afectados por la baja de Ricky Rubio. El base, Llull y él eran poco menos que inseparables en ésta y anteriores concentraciones.

«La humildad es una de las claves de este equipo y no podemos pensar que por haber sido campeones tenemos nada ganado. Lo hemos vivido otros años: se pude complicar y pasarlo mal durante el torneo y no queremos eso. Otros años ha salido bien, pero no sabes qué cara de la moneda saldrá», afirmó antes del debut ante Costa de Marfil. Y mostró su filosofía de juego y de trabajo que le ha llevado hasta aquí: «He venido para ayudar y la preparación me ha servido para recuperar buenas sensaciones tanto a nivel de juego como físicas. Estoy agradecido a Sergio por la oportunidad y por la confianza que siempre ha tenido en mí».

Costa de Marfil es, a priori, el rival más flojo del Grupo G. «Los Elefantes» son, según Scariolo, un «equipo imprevisible». La baja del baskonista Matt Costello les ha dejado sin su gran referente interior. Los campeones del Afrobasket de 2021 son un clásico de los Mundiales, estuvieron entrenados por Nacho Lezcano y alcanzar la segunda fase sería un éxito mayúsculo para ellos. «Es un equipo muy físico, anárquico, pero tenemos que estar preparados para eso. El físico no es nuestro fuerte, tenemos que jugar con ese nivel de intensidad que requiere un Mundial y que no nos den problemas en esa faceta», comentó Claver.

Scariolo dispone de los doce internacionales para el estreno después de que las molestias en la rodilla izquierda de Alberto Díaz hayan remitido.