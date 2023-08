¿Qué países juegan el Mundial de baloncesto?

El 25 de agosto arranca el Mundial de baloncesto con la novedad de que por primera vez se jugará en tres países diferentes al mismo tiempo. Hasta el 10 de septiembre -fecha en la que acaba el torneo- 32 países competirán en la Copa del Mundo. Estados Unidos, Francia, Canadá y España son las selecciones favoritas. El combinado estadounidense, dirigido por Steve Kerr, no cuenta con ninguna de la grandes superfiguras de la NBA, pero el bloque, como se pudo comprobar en el Torneo del Centenario de la FEB, tiene una solidez con la que no contaron algunos de los "Team USA" anteriores.

Angola, República Dominicana, Filipinas, Italia, Sudán del Sur, Serbia, China, Puerto Rico, Estados Unidos, Jordania, Grecia, Nueva Zelanda, Lituania, México, Montenegro, Egipto, Alemania, Finlandia, Australia, Japón, Eslovenia, Cabo Verde, Georgia, Venezuela, Irán, España, Brasil, Costa de Marfil, Canadá, Letonia, Francia y Líbano son las 32 selecciones que competirán en el torneo.

España está encasillada en el grupo G con Costa de Marfil, Brasil e Irán. Scariolo reveló después del Torneo Centenario de la FEB como estaba España: "No hemos jugado tácticamente contra Estados Unidos. No hemos preparado a nuestro equipo para competir. En un momento dado, y si tuviésemos la suerte de volver a encontrarnos, pues sería diferente. Es una cuestión de sentido común. Hay que saber cuándo meterlo todo para intentar ganar el partido. En teoría, este equipo debería ganar de 30 puntos a cualquier rival. Son el mejor equipo del mundo", concluyó. El seleccionador extendió su balance más allá: "Quiero empezar felicitando a la Sub 16 por haber conquistado otro oro que culmina otro gran verano. También quiero mandar un abrazo a Jorge Garbajosa, que ha terminado aquí su etapa y lo echaremos de menos aunque nos va a estar acompañando. Y, finalmente, un abrazo a Dani Hierrezuelo, que va a asumir otra posición prestigiosa, pero se le echará de menos. Y quiero destacar a la afición de Málaga, que ha creado una atmósfera fantástica. Se han divertido y creo que los dos equipos han disfrutado. Ellos son el mejor equipo del mundo. Ha sido un amistoso útil".