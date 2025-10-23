Un jugador de la NBA arrestado por el FBI en una investigación sobre apuestas deportivas ilegales

El escolta de los Miami Heat, Terry Rozier, de 31 años, fue arrestado en la madrugada de este jueves como parte de una investigación del FBI relacionada con apuestas deportivas ilegales.

La noticia fue revelada por el periodista Shams Charania, de ESPN, quien también informó que Kash Patel, director del FBI, y el responsable del Distrito Este de Nueva York, ofrecerán una comparecencia oficial para explicar los detalles del caso y los arrestos vinculados a la operación.

Rozier, que no participó en el partido de esta madrugada en Orlando, sí jugó el último amistoso de pretemporada de los Heat contra los Memphis Grizzlies el pasado sábado. Su ausencia en el encuentro ha levantado sospechas entre los seguidores del equipo, que ahora ven confirmadas las razones detrás del silencio.

Durante la pasada temporada, Rozier perdió protagonismo en la rotación, aunque sus estadísticas se mantuvieron en niveles respetables: 10.5 puntos, 3.7 rebotes y 2.6 asistencias por partido en 25.8 minutos de juego.

La investigación sigue en curso y se espera que las autoridades federales revelen más información en las próximas horas. El caso ha generado inquietud en la NBA, que mantiene una política estricta sobre la integridad del juego y la relación de sus jugadores con el mundo de las apuestas.