Mientras LeBron James decide su futuro en la NBA, su legado crece en el streaming con películas y series propias

A horas de que LeBron James anuncie su futuro, repasamos las películas, series y producciones que lo han convertido en una estrella también del streaming. Desde 'Space Jam 2' hasta 'The Shop', el legado de LeBron va mucho más allá del baloncesto, siendo también el rey fuera de los pabellones.

Proyectos en los que LeBron James aparece frente a cámara

LeBron James ha llevado su talento más allá del baloncesto, consolidándose también frente a las cámaras. En 'Space Jam: A New Legacy' de 2021 (disponible en HBO MAX) interpretó una versión ficticia de sí mismo, combinando acción real y animación en la secuela de uno de los grandes clásicos del séptimo arte. En televisión, destaca como anfitrión de 'The Shop' (también en HBO MAX), un espacio de conversación con figuras influyentes, y en 'El 5 inicial', serie documental de Netflix en la que muestran el día a día de la estrella de la NBA durante el trascurso de una temporada. También ha hecho cameos animados en 'Los Simpson' y 'Teen Titans Go!'.

Cartel oficial de la película "Space Jam: Nuevas leyendas" WARNER

Proyectos audiovisuales en los que LeBron James actúa como productor

Además de brillar como atleta y actor, LeBron James ha construido un sólido camino como productor a través de su compañía SpringHill Entertainment. Desde allí impulsó películas como ‘Space Jam: una nueva era’ y ‘House Party’ (2023), donde también participó creativamente. Su sello está presente en proyectos inspiradores como ‘Garra’ de Netflix (2022) y ‘Rez Ball’ (2024), centrados en el deporte y la superación. En televisión, LeBron figura como productor ejecutivo de‘The Shop: Uninterrupted’ y del documental ‘Becoming’, enfocados en historias reales y liderazgo.