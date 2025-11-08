Eli John Ndiaye debuta en la G-League sorprendido porque "corren demasiado"

Eli John Ndiaye sigue pendiente de debutar con los Atlanta Hawks en la NBA, pero la pasada madrugada lo hizo en la G-League con el filial de los Hawks. Ndiaye, de 21 años y que se formó en el Real Madrid, fue adquirido por los Atlanta Hawks sin pasar por el draft con un contrato "two way", lo que supone que alternará su presencia entre los Hawks y su filial de la G-League, los College Park Skyhawks.

En el primer partido de la temporada, los Skyhawks se enfrentaron en Toronto a los Raptors 905 y los locales se impusieron con facilidad, 130-94. Ndiaye cuajó un partido notable con 16 puntos, 5 rebotes y 2 asistencias en 28 minutos en pista.

"He tenido buenas sensaciones, he jugado con los compañeros, pero nos falta el resultado porque hemos perdido. Hay que seguir. En dos días tenemos otro partido y hay que ganarlo para igualar la racha", explicó a Efe.

El jugador, nacido en Senegal y nacionalizado español en 2020, reconoció que el tipo de juego en Estados Unidos es "un poco diferente" al del Real Madrid y al del resto de Europa. "Pero estoy adaptándome. Aprendo de todo y las cosas que me valen y las que no. Y todo lo que he traído porque lo he aprendido en Madrid, es un plus porque estar tanto tiempo en un equipo grande como el Real Madrid y llegar aquí es genial", explicó. "Lo que más me ha sorprendido es que corren demasiado. El contraataque, el uno contra uno, lo juegan todo el rato mientras que en Europa se juega más en equipo, todo el mundo toca el balón, se hacen jugadas. Pero bien", dijo.

El jugador hizo autocrítica sobre lo que tiene que trabajar más ahora que está en la NBA. "Tengo que mejorar mi defensa y en ataque mejorar el tiro desde las esquinas. También penetrar, jugar fluido, pasar, bloquear... Mejorar todo mi juego de cara al futuro, porque lo puedo necesitar para jugar de 4, de 5 o, quién sabe, de 3. Estoy trabajando en todo para poder mejorar todos los aspectos", explicó. "Para mí, lo primero es que tengo que mejorar mucho más la defensa para luego seguir con los tiros", continuó.

Ndiaye también reconoció qué es lo que más echa de menos de la capital española, donde residió desde que tenía trece años: "La comida, hostia, la comida. Madrid me encanta".